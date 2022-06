Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Theo quyết định thành lập, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên gồm 15 thành viên, do ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, làm trưởng ban. Các phó trưởng ban gồm: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm phó trưởng ban thường trực.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên được thực hiện theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên xây dựng, ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của ban; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Link gốc: https://baophuyen.vn/76/277702/thanh-lap-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh.html