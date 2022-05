Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Vụ việc xảy ra tại CDC là đáng tiếc và đau lòng

TPO - Hàng xóm quanh căn nhà tại đường Mỹ An 14 (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nghe tiếng nổ lớn, sau đó bốc cháy dữ dội.

TPO - Mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày ở các huyện miền núi Nghệ An đã khiến hàng trăm ha lúa, hoa màu sắp thu hoạch bị thiệt hại, nhiều tuyến đường bị sạt lở và nhiều nhà dân bị đánh sập, hư hỏng.

TPO - Ông Phan Lê Huy, Hiệu trưởng trường THCS Phú Long (TP Thuận An, Bình Dương) bị kiểm điểm, hạ bậc thi đua do con trai để lộ đề thi cuối kỳ. Ông Huy cho biết, đã tổ chức thi lại và nhận trách nhiệm về sự cố do con gây ra.