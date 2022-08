Bí thư phường kể lại giây phút sinh tử cứu nhiều em nhỏ bị đuối nước ở Cửa Lò

TPO - “Lúc đó gấp quá, tôi chỉ nghĩ phải bằng mọi cách cứu được các cháu. Vì nếu chỉ chậm 30 giây sự việc sẽ rất thương tâm. May mắn các cháu đều an toàn”, ông Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải (TX Cửa Lò, Nghệ An) là người trực tiếp cứu 3 trong 6 em nhỏ gặp nạn trên biển chia sẻ.

“Chú ơi, cứu cháu!” Liên quan tới sự việc hai Bí thư Đảng ủy phường ở thị xã Cửa Lò cứu sống nhóm cháu nhỏ đuối nước trên biển Cửa Lò (Nghệ An), ngày 1/8, PV Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với người trong cuộc. Ông Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải (TX Cửa Lò, Nghệ An) là người trực tiếp cứu 3 trong 6 em nhỏ gặp nạn trên biển nhớ lại: “Khoảng 5h30 phút sáng 30/7, tôi cùng gia đình đi tắm biển tại khu vực phường Nghi Hòa. Tại đây còn có anh Trần Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa và 2 người nữa. Đến hơn 6h, khi đang tắm biển, tôi nghe tiếng kêu cứu ở ngoài phía xa. Một nhóm không nhìn rõ người đang chới với, có người giơ tay: Cứu, cứu!”. Phát hiện sự việc, không chần chừ và suy nghĩ nhiều, ông Trung bơi ra phía nhóm người kêu cứu. “Lúc đầu, tôi nghĩ các cháu đùa. Nhưng thấy các cháu tiếp tục giơ tay kêu cứu, tôi nghĩ chắc các cháu bị đuối nước nên đã bơi thật nhanh về phía các cháu. Khoảng cách từ trong này bơi ra tôi không ước lượng được khoảng bao nhiêu nhưng tôi cảm thấy rất mệt”, ông Trung kể. Bơi ra tới nơi, người đầu tiên ông Trung gặp là một nữ sinh (sau này mới biết đã học xong lớp 12) đang bơi vào. Mặc dù lúc đó cháu bơi cũng đã yếu nhưng thấy cháu đã lớn và đang bơi được, ông bảo cháu cố gắng dùng hết sức bơi vào bờ. "Tôi quay ra nhìn phía sau có 1 cháu bé trai (học xong lớp 3) đang bập bõm sắp chìm. Khi đầu cháu bé chìm xuống, tôi nhanh chóng giơ tay nâng cháu lên và cháu thở được. Cạnh đó có 3 cháu khác kêu cứu: “Chú ơi, cứu cháu! Tôi bảo cháu bé trai bình tĩnh, cố gắng vẫy tay để nổi. Cháu bé nói: “Xin chú đừng thả cháu”. Lúc này tôi khá phân vân, nhưng thấy các cháu ngoài xa đang kêu cứu thảm thiết nên tôi chỉ đành thả tay cháu ra và đẩy cháu vào bờ. Cháu này sau đó được một người dân cứu và đưa vào bờ an toàn”, ông Trung nhớ lại phút giây sinh tử. Chỉ nghĩ bằng mọi cách cứu được các cháu Sau khi đẩy cháu bé vào, ông Trung bơi ra ngoài ra cách đó chừng khoảng 10m và lôi được 3 đứa trẻ khác. Trong đó có một bé gái sắp chìm. “Tôi vòng từ phía sau, giơ tay để nâng cháu lên thì cháu thở được. Ba người mà tôi chỉ có 2 tay, tôi nâng người này lên được rồi thì thả và nâng người khác. Cứ nâng đều như thế. Lúc đó các cháu rất hoảng loạn, tôi cũng động viên các cháu không khóc không hét để giữ sức mà thở, không là chết đấy”, ông Trung kể. Khi cứu được 3 đứa trẻ vào bờ, ông Trung cũng đã gần kiệt sức, nhưng vẫn hô hoán để ông Trần Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa cùng một người bạn đang tắm biển gần đó lại ứng cứu. “Lúc này tôi bảo, anh ra giúp thằng bé lúc nãy tôi thả ra cái thì anh này ra cứu cháu bé kia. Còn 1 cháu được bố đi cùng cứu và 1 cháu bơi vào liệt được người dân cứu”, ông Trung nhớ lại. Chia sẻ về hành động dũng cảm của mình, ông Trung bộc bạch: “Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ phải bằng mọi cách cứu được các cháu vào bờ an toàn. Các cháu như con cái trong nhà. Ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ có hành động bất chấp nguy hiểm cứu người như vậy”. Ông Trung cũng cho biết, tối qua (ngày 31/7) gia đình các em nhỏ được ông cứu khỏi đuối nước đã đến tận nhà để cảm ơn. Thu Hiền