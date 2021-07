Bí thư Nguyễn Văn Nên nêu lý do không giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn TPHCM

TPO - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết nếu toàn TPHCM phải thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Sáng 3/7, đoàn công tác Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy quận Bình Tân về triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn cho biết, từ ngày 28/5 đến ngày 2/7, trên địa bàn quận có 869 ca mắc COVID-19, gồm 400 ca phát hiện do truy vết ca nhiễm, 427 ca phát hiện tại khu phong tỏa, 42 ca phát hiện do xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Cụ thể, tại phường An Lạc có 401 ca; An Lạc A có 15 ca; Bình Trị Đông có 26 ca; Bình Trị Đông A có 25 ca; Bình Trị Đông B có 41 ca; Bình Hưng Hòa có 58 ca; Bình Hưng Hoà A có 26 ca; Bình Hưng Hoà B có 41 ca; Tân Tạo có 31 ca và Tân Tạo A có 205 ca.

Giai đoạn từ ngày 20/6 đến nay, quận Bình Tân có 613 ca mắc COVID-19, chiếm 70,54% so tổng số ca dương tính trên địa bàn và tăng 239,453% so tổng số ca đến ngày 19/6. Có 2 phường số ca nhiễm tăng cao là An Lạc (253 ca) và Tân Tạo A (171 ca).

Ông Sơn cho hay quận đã tổ chức truy vết 1.784 trường hợp F1 và đã thực hiện chuyển đến Khu cách ly tập trung của thành phố và một số khách sạn 1.617 trường hợp; thực hiện cách ly tại Khu cách ly tập trung của quận 167 trường hợp và trên 5.300 trường hợp cách ly y tế tại nhà. Quận Bình Tân đang phong tỏa 77 khu vực với trên 71.000 người bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt cho biết quận Bình Tân có 4 chuỗi lây nhiễm, gồm:

Chuỗi liên quan đến Chung cư Ehome 3 có 130 bệnh nhân (Ehome 3 có 36, Khu dân cư Nam Long 71 và hẻm 258 Hồ Học Lãm là 23). Các địa điểm này đều thuộc khu vực phong tỏa.

Chuỗi liên quan đến Công ty Trung Sơn có 192 ca bệnh liên quan, trong đó có 167 ca tại Công ty và 25 ca tại khu vực cư trú của 2 bệnh nhân tại đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc). Các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 15/6 không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Chuỗi liên quan đến Công ty Lạc Tỷ đến nay xác định 49 ca liên quan, trong đó 46 công nhân và 3 người nhà. Từ ngày 23/6, quận đã đưa 109 trường hợp F1 đi cách ly tập trung và các trường hợp F2 cách ly tại nhà, phong tỏa khu vực có ca bệnh trong công ty.

Chuỗi liên quan đến Công ty TNHH Ere Sài Gòn đến nay có 15 ca dương tính (Bình Tân 11 ca, Quận 8 có 4 ca) và đã cách ly tập trung toàn bộ 18 nhân viên còn lại.

Ghi nhận và đánh giá cao quận Bình Tân nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận xét lãnh đạo quận Bình Tân đã thể hiện vai trò trách nhiệm, điều hành công tác phòng chống dịch hiệu quả.

Quận Bình Tân đã chủ động các phương án, dự kiến tình huống xử ra trên địa bàn; phân công trách nhiệm rõ ràng. Việc phối hợp các ngành chức năng và địa bàn giáp ranh khá đồng bộ; chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19; lập lại trật tự lòng lề đường…

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, nếu toàn TPHCM phải thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Vì vậy, ông Nên cho biết TPHCM đã chọn thực hiện giãn cách toàn thành phố, đồng thời xác định việc thực hiện Chỉ thị 16 chỉ cục bộ, có nghĩa là cách ly, phong tỏa hẹp, xét nghiệm diện rộng để hạn chế tối đa những ảnh hưởng mà toàn xã hội, đặc biệt là người dân phải gánh chịu do hệ quả của dịch COVID-19 gây ra.

“Trường hợp thật cần thiết, TPHCM mới thực hiện phong tỏa và phong tỏa phải xử lý nhanh. Quan điểm trước sau như một của TP là đưa ra giải pháp nào thực hiện cho đúng, đưa ra mức độ nào thì thực hiện tương xứng từng địa phương cụ thể”, ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân trong công tác phòng dịch COVID-19. Trong thời gian tới, quận Bình Tân cần tăng cường kiểm tra, giám sát; cùng với việc tuyên truyền thì phải kiểm tra và xử lý những trường hợp chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch.

"Tuyệt đối không để xảy trường hợp một người chủ quan, cả làng ảnh hưởng bởi một đóm lửa thôi thì có thể làm cháy cả khu rừng”, ông Nên nhấn mạnh.