Bí quyết sử dụng kem chống nắng đúng chuẩn cùng Cell Fusion C

Kem chống nắng (KCN) là vật bất ly thân trong quy trình chăm sóc da mỗi ngày. Những tưởng đơn giản khi chỉ cần chọn loại KCN bất kỳ và thoa lên da bạn sẽ được bảo vệ tối ưu. Nhưng, sự thật không hoàn toàn như vậy.

Chống nắng đúng chuẩn – Hiểu sao cho đúng?

Chủ đề KCN luôn nhận được nhiều sự quan tâm bởi người tiêu dùng đã và đang ngày càng ý thức được tác hại của tia UV với làn da.

Theo bác sĩ da liễu Nguyễn Đức Quyền, ánh nắng mặt trời có 3 loại tia cực tím là: UVA, UVB, UVC. Tia UVC được tầng ozone hấp thu 100% nên không chiếu xuống mặt đất được. Tia UVB được tầng ozone hấp thu 95% và chỉ có 5% tới được mặt đất, không xuyên qua được quần áo hay cửa kính, là tác nhân gây ra cháy nắng, bỏng nắng. Nhưng tia UVA do tầng ozone chỉ hấp thu được 5%, 95% chiếu xuống mặt đất gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng: sạm nám, lão hóa, ung thư da… Đặc biệt, UVA có thể xuyên qua quần áo, cửa kính trong suốt nên dù ngồi trong nhà da vẫn bị ảnh hưởng.

Có rất nhiều cách lựa chọn KCN khác nhau: theo các chỉ số chống nắng (phổ biến nhất là SPF và PA), theo quang phổ, phù hợp với từng loại da, theo loại KCN (vật lý, hóa học và lai giữa hai loại này)… Tuy nhiên, có hai tiêu chí quan trọng nhất không nên bỏ qua.

Thứ nhất, phải chọn KCN phù hợp với đặc điểm làn da. Thực tế, bất cứ sản phẩm nào thoa lên da cũng cần phù hợp với đặc điểm, tính chất làn da của mỗi người để phát huy đúng công dụng, tránh tác dụng ngược.

Nhưng, quan trọng hơn cả, hãy chọn đúng sản phẩm chính hãng. Trên thị trường luôn xuất hiện rất nhiều hàng giả, hàng nhái và khó có thể phân biệt bằng mắt thường. Chọn một sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng ngược lại có thể gây hại cho da. Theo kinh nghiệm của Duy 1M88 (Nguyễn Đình Duy) - Beauty Blogger việc lựa chọn KCN chính hãng giúp người tiêu dùng yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, thành phần công dụng rõ ràng và hạn chế tác dụng phụ. Anh cũng nhấn mạnh: “Việc mua hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể rẻ hơn một chút. Nhưng chúng ta đang quên mất là mình trả ít tiền để đổi lấy sức khỏe và có thể gặp phải những hậu quả khôn lường với làn da của chính mình”.

Bảo vệ toàn diện với KCN Cell Fusion C

Các sản phẩm KCN Cell Fusion C được phát triển bởi các nhà khoa học, bác sĩ, chuyên gia về da nhiều năm kinh nghiệm, an toàn với làn da và sức khỏe người tiêu dùng nhờ công nghệ NEO CMS độc quyền, tiên tiến nhất từ viện nghiên cứu CMS Lab, Hàn Quốc. Sản phẩm được tin dùng tại hơn 42 quốc gia, 4.000 bệnh viện thẩm mỹ tại Hàn Quốc và 18.000 bệnh viện thẩm mỹ trên toàn thế giới. Cell Fusion C cũng liên tục cho ra đời nhiều dòng sản phẩm KCN đáp ứng các nhu cầu khác nhau, đặc tính của từng làn da… Sản phẩm nhiều năm liền được bình chọn là KCN được ưa chuộng tại Hàn Quốc, đồng thời nhận nhiều giải thưởng từ các tổ chức, các platform mỹ phẩm có tiếng, uy tín.

KCN bật tone da Brightening Tone Up Sunscreen SPF 50+/PA++++ là lựa chọn tối ưu dành cho những ai muốn bảo vệ da, chống nắng đồng thời cải thiện những vấn đề về da như da xỉn màu, thâm, sạm; muốn tone da trắng hồng tự nhiên thay lớp nền trang điểm, trong suốt, khô ráo, nhẹ tênh... Đây là một trong những dòng sản phẩm "best seller" từ Cell Fusion C với mức độ hài lòng về các hiệu quả cải thiện trên 96%.

KCN an toàn cho mọi loại da Derma Relief Sunscreen SPF 50+/PA++++ là loại KCN thuần vật lý thế hệ mới nâng tone nhẹ đa công dụng, an toàn cho cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ với khả năng chống nắng - chống ánh sáng xanh – dưỡng ẩm, kiểm soát dầu – tăng cường hàng rào bảo vệ da - an toàn cả cho da cực nhạy cảm.

KCN cấp ẩm, dịu da Aquatica Sunscreen SPF 50+/PA++++ đặc biệt thích hợp để refresh làn da hằng ngày, có thể sử dụng hỗ trợ trong thời gian điều trị với khả năng chống nắng - dưỡng da cấp ẩm - phục hồi tổn thương.

Thỏi sáp chống nắng an toàn cho mọi loại da Stick Sunscreen 100 SPF 50+/PA++++ tiện dụng cho cả gia đình, an toàn cho trẻ nhỏ với ưu điểm bảo vệ toàn diện – chống oxi hóa, ngăn ngừa giãn lỗ chân lông, lão hóa - dịu da, phục hồi da từ thiên nhiên. Với cơ chế tản nhiệt, sản phẩm là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai thích chơi thể thao, hoạt động ngoài trời hoặc những môn thể thao mùa hè.

Thỏi sáp chống nắng dưỡng da Aquatica Stick Sunscreen Thỏi sáp chống nắng dưỡng da Aquatica Stick Sunscreen 100 SPF 50+/PA++++ an toàn cho mọi loại da với thiết kế tiện dụng cùng các tác dụng: chống nắng - chăm sóc da chuyên sâu ẩm mượt - căng bóng - sáng trắng – trong suốt.

Và, không thể không nhắc đến Cushion chống nắng nâng tone da tự nhiên Toning Sun Cushion SPF 50+/PA++++ với thiết kế tiện dụng có gương, giúp chống nắng, tiện lợi, chất kem tệp vào da nhanh chóng, nâng tone hồng tự nhiên, cùng khả năng dưỡng trắng, cải thiện nếp nhăn một cách hiệu quả.

