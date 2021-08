Bị nợ lương kéo dài, cầu thủ Than Quảng Ninh đồng loạt 'kêu cứu'

TPO - Chiều 23/8, nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh như Nguyễn Hải Huy, Dương Văn Khoa, Hoa Hùng,.. tuyên bố sẽ nhờ luật sư vào cuộc và kiện CLB nếu không được trả nợ lương, thưởng và phí lót tay đúng hẹn.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp các cầu thủ Than Quảng Ninh phải lên tiếng 'kêu cứu' về việc CLB nợ lương, không trả đúng hẹn khiến họ phải lâm vào tình cảnh khó khăn. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều cầu thủ đã bị nợ đến 4 tháng lương cùng các khoản phí lót tay và tiền thưởng.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Hải Huy đã chia sẻ lá đơn gửi tới CLB Than Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Quảng Ninh, Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Trong đơn, Hải Huy viết: “Hôm nay, ngày 23/8/2021, tôi viết đơn này kính mong chủ tịch CLB, lãnh đạo tỉnh giúp tôi giải quyết số tiền CLB Than Quảng Ninh còn nợ tôi. Cụ thể, CLB Than Quảng Ninh nợ lương tháng 4,5,6,7 năm 2021, tiền lót tay nửa mùa giải 2021. Tất cả những thông tin trên đều có trong hợp đồng ký kết giữa tôi và CLB Than Quảng Ninh. Tôi rất mong những người có trách nhiệm trả lời và giải quyết cho tôi về số tiền còn thiếu”.

Cầu thủ Hải Huy phụ gia đình ở chợ hải sản để kiếm thêm thu nhập trong thời gian nghỉ thi đấu và bị CLB nợ lương nhiều tháng

Hải Huy cho biết, ngày 31/8, nếu số tiền trên chưa được giải quyết, anh sẽ thuê luật sư và kiện CLB Than Quảng Ninh. Bên cạnh đó, cầu thủ này sẽ gửi giấy tờ liên quan đến ban kỉ luật VFF, AFC và nếu cần là cả FIFA để giải quyết sự việc.

“Rất mong người hâm mộ Than Quảng Ninh lượng thứ cho quyết định này của tôi. Đã rất rất lâu rồi tôi không có khả năng nuôi gia đình và phải vay mượn, dùng tiền tiết kiệm để duy trì cuộc sống”, Hải Huy bày tỏ. Trong thời gian qua, bản thân cầu thủ này cũng phải phụ giúp gia đình ở chợ hải sản để kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó, tiền vệ Hoa Hùng cho biết: "CLB Than Quảng Ninh nợ lương anh tháng 4, 5, 6, 7 năm 2021; tiền lót tay 40% của năm 2019; tiền lót tay 100% của năm 2020; tiền lót tay nửa mùa giải 2021”.

Giống Hải Huy, Hoa Hùng cho biết nếu ngày 31/8 tới mà không được CLB Than Quảng Ninh trả tiền, anh cũng sẽ kiện đội bóng, đồng thời sẽ gửi đơn lên VFF, AFC, FIFA.