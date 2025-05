Bí mật đằng sau những kiệt tác 'định danh vị thế' của Vịnh Bình Minh

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An.