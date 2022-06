Bí kíp mua kim cương đúng giá: Am hiểu kiểm định kim cương GIA

Kim cương là món trang sức quý giá, mang cả ý nghĩa về tinh thần và giá trị. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường, có rất nhiều đơn vị cung cấp kim cương, khiến các “fan kim cương” rất bối rối khi chọn mua kim cương. Cùng Tiền Phong tìm hiểu bí quyết sở hữu kim cương giá tốt qua bài viết này, bạn nhé!

1. Những sai lầm khi mua kim cương mà không phải ai cũng biết

Đa số các bảng giá kim cương ở Việt Nam chỉ có thể niêm yết theo Kích thước (Size), Màu (Color) và Độ sạch (Clarity) – ba yếu tố được nhiều người biết đến nhất. Tuy nhiên, giá trị thực tế của một viên kim cương được quyết định bởi hàng chục yếu tố khác chứ không chỉ đơn thuần là Color & Clarity. Thậm chí 2 viên kim cương có các thông số 4C (Color – Clarity – Cut – Carat) giống hệt nhau, được ghi rất rõ ràng trên giấy kiểm định GIA cũng không hoàn toàn giống nhau 100% về chất lượng & giá cả.

Ví dụ một viên kim cương Nước D – Độ sạch FL (Flawless) gần như hoàn hảo, nhưng bị “oily” (do bản chất của viên hoặc do ảnh hưởng của Fluorescence) thì có thể bị mờ, thiếu sức sống. Hoặc các viên kim cương nước F trở xuống bị “ngả nâu” (brown), hoặc các viên độ sạch từ VS1 trở xuống bị “váng sữa” (milky) hay “chấm đen” (black) cũng ảnh hưởng nhiều đến vẻ đẹp, do đó có mức giá rẻ hơn rất nhiều so với các viên cùng thông số 4C nhưng không bị các vấn đề này. Đặc biệt với dạng step cut – dạng cắt hình thang thường thấy ở các viên kim cương Emerald Cut hoặc Baguette trong suốt, tuy cùng độ sạch là VS (VS là viết tắt very small - để chỉ những tinh thể rất khó bằng mắt thường) nhưng vị trí khác nhau của các tì vết cũng ảnh hưởng rất lớn tới vẻ đẹp thực tế của viên.

2. Am hiểu kiểm định kim cương GIA để mua kim cương đúng giá

Với những sai lầm như trên, khi chọn mua kim cương, bạn cần phải nắm vững các yếu tố ảnh hưởng tới vẻ đẹp và giá kim cương.

2.1. Cut - Giác cắt của kim cương

Là yếu tố quan trọng nhất trong 4Cs, giác cắt của viên kim cương ảnh hưởng đến hình dạng và khả năng chiếu sáng của viên kim cương trong mắt người xem. Tuy vậy, mấu chốt của việc “Rẻ” hay “Mắc” còn nằm ở chất lượng giác cắt viên kim cương. 3EX (3X, 3 Excellent) là tiêu chí nói đến sự hoàn hảo trong chất lượng chế tác kim cương về kiểu cắt (Excellent Cut), độ bóng (Excellent Polish) và tính đối xứng (Excellent Symmetry) của viên kim cương. kim cương 3EX được chứng nhận bởi GIA cũng là cơ sở minh chứng rằng bạn đã sở hữu một viên kim cương được đánh giá từ mức khá trở lên.

2.2. Color - Màu sắc của kim cương

Nếu viên kim cương đạt được độ tinh khiết về mặt hóa học có cấu trúc hoàn hảo thì sẽ không có màu, nên viên kim cương GIA đó lại có giá trị càng cao. Có 5 cấp độ màu sắc của kim cương: Không màu (Colorless), gần như không màu (Near Colorless), Trắng phớt hoặc ám vàng nhẹ (Faint), vàng sáng (Very Light), ngả vàng (Light).

2.3. Clarity - Độ trong suốt của kim cương

Độ trong suốt của kim cương được chia thành 6 nhóm trong tổng 11 cấp độ theo mức giá giảm dần: Hoàn hảo (FL), Hoàn hảo bên trong (IF), Rất rất ít tì vết bên trong (VVS1 và VVS2), Rất ít tì vết bên trong (VS1 và VS2), Ít tì vết bên trong (SI1 và SI2), Có tì vết bên trong (I1, I2 và I3). Càng đạt độ hoàn hảo cao thì giá của kim cương càng lớn.

2.4. Carat - Trọng lượng kim cương

Carat là đơn vị tiêu chuẩn trên thế giới để tính trọng lượng của viên kim cương qua đó đánh giá độ lớn của nó. Tuy nhiên ở Việt Nam, tính được sử dụng phổ biến hơn là mm (hay còn đọc là ly), đo đường kính (đối với kim cương tròn) và độ dài cạnh (với kim cương fancy shape) để chỉ độ lớn viên kim cương.

2.5. Fluorescence - Huỳnh quang của viên kim cương

Fluorescence còn gọi là tính huỳnh quang của kim cương, phần ánh sáng được phát ra từ viên kim cương khi tiếp xúc với tia UV, khiến kim cương phát ra ánh sáng có màu sắc xanh, vàng, cam. Theo GIA, chỉ có 30% kim cương phát ra huỳnh quang theo một mức độ nào đó và cũng khó có thể nhận biết bằng mắt thường. Các chuyên gia phân chia huỳnh quang kim cương thành các cấp độ từ cao xuống thấp bao gồm: None, Faint, Medium, Strong, Very Strong. Đây là yếu tố thường không được chú ý dẫn đến việc lầm tưởng về giá trị thật của viên kim cương bạn chọn.

3. Làm thế nào để chọn viên kim cương đúng giá

Như Tiền Phong đã chia sẻ, việc mua kim cương GIA “đắt” hay “rẻ” phụ thuộc vào việc am hiểu về phẩm chất của viên kim cương. Lời khuyên dành cho bạn đó chính là cần hỏi giá trước khi mua và cân nhắc mức giá đó với ít nhất 7 yếu tố: kích thước, màu, độ sạch, cắt, đánh bóng, đối xứng và Fluorescence. Bạn có thể không cần chọn cả 7 yếu tố này ở cấp độ cao nhất, nhưng việc nắm rõ thông tin của cả 7 yếu tố này giúp bạn có thể đánh giá viên kim cương một cách đầy đủ & chính xác hơn. Quan trọng hơn hết, những vấn đề hay gặp khi mua kim cương sẽ phức tạp đối với người mua thông thường, do đó cặp mắt “chuyên gia” cùng cái “tâm” của người bán hàng đóng vai trò then chốt.

Là đơn vị liên kết với mạng lưới kim cương trên toàn cầu, Tierra Diamond cam kết 100% kim cương chủ đều có giấy kiểm định kim cương GIA với đầy đủ thông tin minh bạch, rõ ràng cùng dịch vụ tư vấn 1:1 tận tâm, giúp giải quyết mọi vấn để khi chọn mua kim cương. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm tại Tierra đều được niêm yết công khai, cùng chế độ bảo hành trọn đời, chính sách thu đổi cạnh tranh và giao hàng nhanh toàn quốc hoàn toàn miễn phí, giúp bạn hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Tierra Diamond.

