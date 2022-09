Bị cảnh báo hủy niêm yết, Vietnam Airlines hy vọng 'phép màu' để cổ phiếu trụ lại sàn HoSE

TPO - Trước việc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) tiếp tục phát cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines vì âm vốn chủ sở hữu, đại diện doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối này chia sẻ việc đang tiến hành các giải pháp để không rơi tình trạng đó.

Sáng 14/9, đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) trao đổi về việc kinh doanh lỗ 3 năm liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu, và bị HoSE cảnh báo hủy niêm yết.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng nhận thức rõ nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán. Cảnh báo này tương tự hồi cuối năm 2021, do hãng lỗ 3 năm liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu, không phải bị hủy bắt buộc do vi phạm các quy định pháp luật về hoạt động niêm yết. Lý do này của Vietnam Airlines là bất khả kháng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần như không có cách khắc phục nếu không có giải pháp tái cơ cấu và hỗ trợ từ các cổ đông. Dự báo, tới năm 2024-2025 thị trường hàng không mới phục hồi hoàn toàn như giai đoạn trước dịch.

Hiện, đội máy bay của Vietnam Airlines vẫn dư thừa khoảng 25% năng lực, do thị trường quốc tế vẫn chưa phục hồi, chỉ tập trung khai thác thị trường nội địa.

Về giải pháp khắc phục, giảm lỗ, đại diện hãng cho hay, nửa đầu năm lỗ đã giảm đáng kể so với kế hoạch đặt ra. Hãng cũng đẩy mạnh tái cơ cấu tài sản (trọng tâm là bán máy bay cũ, bán và thuê lại một số máy bay), danh mục đầu tư để có thêm nguồn tiền; từng bước triển khai tái cơ cấu tổng thể khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. Hãng sẽ nỗ lực tới thời điểm hết năm tài chính. Vietnam Airlines kỳ vọng nếu không có các yếu tố bất thường xảy ra, hãng sẽ bắt đầu có lãi từ năm 2023.

“Vietnam Airlines đang tập trung cho các giải pháp giảm lỗ, thoát âm vốn chủ sở hữu, nên chưa nghĩ tới việc bị hủy niêm yết. Mục đích của việc hủy niêm yết nhằm vào doanh nghiệp dừng hoạt động, vi phạm quy định để đảm bảo làm sạch thị trường, bảo vệ nhà đầu tư. Trong khi đó, Vietnam Airlines vẫn hoạt động tốt, đang trên đà phục hồi, có cơ hội để tiếp tục phát triển, có tài sản và giá trị vốn hóa lớn. Chúng tôi lỗ do yếu tố khách quan vì dịch COVID-19, nên nếu các giải pháp trên chưa mang lại hiệu quả sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp ngành có cơ chế đặc thù với cổ phiếu HVN. Cổ phiếu HVN không phải sản phẩm xấu, không đáng bị thanh lọc trên thị trường. Thời gian vẫn còn tới hết năm tài chính để Vietnam Airlines triển khai các giải pháp không để rơi vào tình trạng bị hủy niêm yết”, đại diện Vietnam Airlines nói thêm.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines lỗ hợp nhất 5.200 tỷ đồng, công ty mẹ hơn 4.600 tỷ đồng (tương ứng giảm 39% lỗ so với cùng kỳ năm trước). Một số đơn vị thành viên của hãng đã có lãi, như Skypec, Vaeco, Viags…

Về ý kiến của kiểm toán trong báo cáo tài chính công bố gần đây, khi Vietnam Airlines bị nghi ngờ về dòng tiền để đảm bảo hoạt động liên tục, đại diện hãng thẳng thắng thừa nhận nguy cơ này, dựa trên số lỗ, nợ vay, nợ quá hạn. Tuy nhiên, nguy cơ này chỉ có thể xảy ra khi cổ đông nhà nước không có giải pháp hỗ trợ, các chủ nợ không cho hoãn, giãn các khoản vay. Hiện hãng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, kể cả đàm phán các chủ nợ để hoãn, giãn thanh toán. Nhờ đó, hãng vẫn đảm bảo dòng tiền thanh khoản để hoạt động liên tục.

Ngoài ra, Vietnam Airlines đang làm việc với 3 đối tác về chuyển nhượng cổ phần tại hãng hàng không giá rẻ Pacific Airlines. Nếu thành công, Vietnam Airlines vừa có thêm nguồn thu vừa giảm lỗ hợp nhất. Hiện Pacific Airlines lỗ khoảng 7-8 nghìn tỷ đồng, trong khi Vietnam Airlines nắm 98% cổ phần tại Pacific Airlines. Nếu bán được Pacific Airlines, Vietnam Airlines sẽ giảm lỗ ngay 6-7 nghìn tỷ đồng.

Về phục hồi của thị trường hàng không, Vietnam Airlines tự tin tình hình sẽ ngày càng tốt lên, khi các nước đang dần nới lỏng các hạn chế đi lại, trong khi thị trường nội địa nhiều thời điểm đã có lượng khách vượt giai đoạn chưa có dịch.

Trước đó, HoSE đã có văn bản cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết và tiếp tục đưa cổ phiếu HVN vào diện kiểm soát, do lỗ liên tiếp và âm vốn chủ sở hữu. Do đó, HoSE lưu ý HVN về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục lỗ, hoặc âm vốn chủ sở hữu. Trong phiên giao dịch ngày 14/9, cổ phiếu HVN được giao dịch quanh mốc 14,7 nghìn đồng/cổ phiếu.