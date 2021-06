Bị bắt vì trộm tài sản, liền chìa sổ khám bệnh tâm thần

TPO - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 bị can về tội “Cướp tài sản”. Các bị can đã dùng ô tô gây tai nạn, sau đó dùng kim tiêm bơm máu giả HIV, súng giả để khống chế nạn nhân để cướp khoản tiền ảo trị giá 35 tỷ VNĐ.