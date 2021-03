Bí ẩn chuyện nhiều người thấy “đứa trẻ chạy một mình trên phố”, cảnh sát gọi là “cô bé ma”

Đến cảnh sát cũng chưa thể giải thích được vụ việc bí ẩn này và họ phải tạm xếp nó vào mục “cần điều tra thêm”.

Mới đây, cảnh sát ở thành phố Mentor (bang Ohio, Mỹ) đã nhận được nhiều cuộc gọi của người dân nói rằng “có một cô bé tầm 7 tuổi” chạy một mình ngoài phố vào lúc 10h30’ tối.

Một số người địa phương còn gửi những bức ảnh cô bé “lạ lùng” đó cho cảnh sát để chứng minh rằng mình không nói dối. Những hình ảnh đều do các camera an ninh của nhà dân ghi lại, theo kênh truyền hình WKYC.

Hình ảnh "cô bé" mờ ảo chạy một mình trên phố, khiến nhiều người lo sợ. Ảnh: WKYC.

Những người báo cáo đều nhận xét rằng, “cô bé chạy một mình” đó dường như mặc váy màu rắng và di chuyển rất nhanh.

Một người của Sở cảnh sát Mentor đã lái xe tới khu vực này để tìm hiểu và kể lại rằng, qua những video (khá mờ) của các camera an ninh thì: “Tôi rất ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy. “Người đó” có vẻ là một đứa trẻ, chạy thẳng, nhưng chạy với tốc độ rất nhanh. Mà trẻ con thì không thể chạy nhanh như thế được”.

“Đứa trẻ” này cũng dường như xuất hiện từ một khoảng tối, và chạy biến đi đâu thì không ai rõ. Đây là video:

Nguồn: WKYC.

Sở cảnh sát cũng xác nhận với kênh truyền hình WKYC rằng nhân viên của họ đã dẫn cả chó nghiệp vụ tới tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả. Mà đúng ra, vào buổi tối muộn như thế, nếu đứa trẻ chạy một mình ngoài phố thì sẽ phải sợ hãi hoặc khóc lóc.

Bởi vậy, cả cảnh sát lẫn người dân ở đây đều gọi những gì họ nhìn thấy là “cô bé ma”. Có người còn làm cho câu chuyện ly kỳ hơn bằng cách khẳng định rằng khu vực này “bị ám”, bởi người trông trẻ của nhà cô cũng nói từng nhìn thấy “những điều kỳ dị” rồi xin nghỉ việc, một đi không trở lại. Tất cả những điều này khiến một số người yếu bóng vía thấy rất lo lắng.

"Đứa trẻ" dường như xuất hiện từ một khoảng tối tăm. Ảnh: WKYC.

Tuy nhiên, cũng có những người không tin vào chuyện “cô bé ma”. Họ bảo rằng đây có thể là trò nghịch ngợm của ai đó để dọa mọi người. Hiệp hội Nghiên cứu Các hiện tượng Siêu nhiên Mentor Ohio thì cho biết: “Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, hình ảnh đó có thể là một đứa trẻ thật đang chạy, do ánh sáng và độ mờ ảo của các camera an ninh nên chúng ta cảm thấy rằng đứa trẻ chạy nhanh hơn bình thường”.

Thậm chí, một số người còn cho rằng, “cô bé” trong video có thể chỉ là… một cái túi nylon bị gió thổi bay, vì hình ảnh do camera an ninh ghi lại thường dễ gây nhầm lẫn do khoảng cách, ánh sáng, hơi ẩm…

Thục Hân