Beyond Communication giành giải thưởng lớn tại Asia Pacific Enterprise Awards 2023

Với chủ đề "Châu Á phục hồi - Nắm trọn cơ hội", APEA 2023 công nhận các doanh nghiệp Việt Nam phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, đồng thời vinh danh các doanh nghiệp với những thành tựu nổi bật với bốn hạng mục - Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á, Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, Thương hiệu truyền cảm hứng, Doanh nhân xuất sắc Châu Á.

Giải thưởng “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” là sự ghi nhận cho những nỗ lực sáng tạo, đổi mới không ngừng của Beyond Communication trong việc luôn thấu hiểu, tận tâm, đồng hành với khách hàng trên mọi mặt trận Marketing, nhằm tạo ra những ý tưởng đột phá, những chiến dịch ghi dấu ấn đậm sâu, qua đó mang đến cho khách hàng các giá trị tích cực, vượt trội trong những hoạt động quảng bá thương hiệu.

Dự án trọng điểm của Beyond Communicaton trong năm nay là Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM – Hò Dô 2023, mà công ty tham gia với tư cách kép - Đơn vị đồng sản xuất và độc quyền khai thác thương mại.

Đây là năm thứ hai Beyond Communication trực thuộc Ban tổ chức Hò Dô (lần đầu vào năm 2022), nhưng là lần đầu tiên gia tăng sự đồng hành hơn ở vai trò độc quyền khai thác thương mại.

Sự kiện năm 2022 thu hút hơn 150,000 khán giả tham gia trên 4 sân khấu trình diễn chính. Năm 2023, Ban tổ chức đặt mục tiêu kỳ vọng con số này sẽ vượt trội hơn, bởi số lượng sân khấu công diễn, lẫn các hoạt động đồng hành được gia tăng cả về lượng và chất.

Việc tổ chức sản xuất cùng một lúc nhiều hoạt động trải dài trong nhiều tháng liên tục với quy mô lớn, cũng như áp lực làm việc song song với các cơ quan chức năng, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, để đảm bảo các hoạt động diễn ra suôn sẻ trên các cung đường đắc địa, sầm uất bậc nhất thành phố, thu hút, gây ấn tượng với hàng chục nghìn, trăm nghìn khán giả trẻ, mang đến áp lực cao và đòi hỏi đơn vị thực hiện phải có năng lực sản xuất vượt trội.

Bà Thái Thị Trúc Mai - Giám Đốc Điều Hành của công ty Beyond chia sẻ về những thách thức khi thực hiện Hò Dô 2023: “Sự hợp tác độc quyền này cho phép chúng tôi tận dụng tối đa các tài năng và tài sản của Beyond, là đem đến khả năng sáng tạo và chuyên môn cao cùng với kinh nghiệm trong việc tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Tất nhiên, như trong mọi dự án lớn, cũng có những thách thức. Chúng tôi đã phải làm việc chặt chẽ để đảm bảo sự phối hợp mượt mà trong tập thể dự án, và đối mặt với một số vấn đề về tài chính, chuyên môn quốc tế, kỹ thuật và thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tự tin rằng qua sự đoàn kết và nỗ lực chung, chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn để mang đến một Hò Dô 2023 độc đáo và đáng nhớ”.

Bà Thái Thị Trúc Mai cũng khẳng định quyết tâm góp phần tạo nên một Hò Dô 2023 đậm bản sắc: “Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế để đảm bảo rằng sự kiện này sẽ mang đến những màn trình diễn độc đáo, kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, công nghệ và hoạt động tương tác với khán giả.

Chúng tôi tin rằng, cùng với sự góp sức của Beyond và các đơn vị tổ chức có liên quan, Hò Dô 2023 sẽ trở thành một siêu lễ hội âm nhạc lớn nhất trong năm, góp phần thúc đẩy văn hoá và nghệ thuật ở Việt Nam lên tầm cao mới”.

Thành lập từ năm 2016 với khởi điểm là một công ty khởi nghiệp, sau gần 7, Beyond Communication hiện có hơn 3.000 nhân viên làm việc trên toàn quốc trong nhiều lĩnh vực thuộc marketing 360 độ như: Truyền thông thương hiệu, Thương mại & Tiếp thị trực tiếp lẫn trực tuyến, Sản xuất & Tổ chức các sự kiện quy mô lớn nhỏ cho các khách hàng, đối tác nội địa và quốc tế.

Một số dự án nổi bật mà Beyond Communication đã thực hiện: Siêu Lễ hội Âm nhạc Hò Dô 2022 và 2023, Bài hát chủ đề Sea Game 31, Texas Crunchy Night, Tuborg Break The Ice, Tuborg Funtastic Energy Night, Tuborg Why not – Sống mở không bỏ lỡ, Lavender By Chang VIP Party Endless,…