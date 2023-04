Bệnh viện Mắt Sài Gòn nhận danh hiệu ‘Bệnh viện chuyên khoa của năm’

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn vinh dự đón nhận danh hiệu “Bệnh viện chuyên khoa của năm” trên toàn lãnh thổ Việt Nam (Specialty Hospital of the Year – Vietnam) do Hội đồng trao giải Healthcare Asia Awards trao tặng tại Singapore. Đây là giải thưởng danh giá ghi nhận sự cống hiến của các đơn vị y tế Châu Á tiên phong thực hiện sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng, liên tục đề xuất nhiều giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc.

Trong suốt 19 năm phát triển, Mắt Sài Gòn tự hào là hệ thống bệnh viện chuyên khoa Mắt có số lượng bệnh viện lớn nhất Việt Nam, với 10 bệnh viện và 3 trung tâm nhãn khoa, phòng khám trải dài từ Bắc vào Nam. Định hướng mang đến dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao cho cộng đồng, Mắt Sài Gòn đã luôn đặt trọng tâm phát triển về chuyên môn và công nghệ, để hành trình chăm sóc và phục hồi thị lực cho đôi mắt của mỗi khách hàng tối ưu về kết quả và trọn vẹn về trải nghiệm. Chúng tôi tự hào mang ánh sáng niềm tin cho hơn 705.000 đôi mắt và là thương hiệu chăm sóc nhãn khoa được 4.5 triệu lượt khách hàng tin tưởng lựa chọn. Danh hiệu được trao tặng trong thời điểm hết sức ý nghĩa khi Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn chào đón kỷ niệm 19 năm thành lập. Đây là nguồn động lực to lớn để hơn 1800 bác sĩ, nhân viên y tế của Mắt Sài Gòn và Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trên toàn quốc tiếp tục nỗ lực cho sứ mệnh mang đến ánh sáng, chăm sóc cộng đồng từ nền tảng sức khoẻ vàng. Bác sĩ CKII Trần Văn Kết – Phó chủ tịch hội đồng chuyên môn kiêm Giám đốc Điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cho biết: “chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mang đến cho khách hàng và người bệnh những trải nghiệm xuất sắc. Không chỉ vậy, chúng tôi luôn tiên phong đổi mới không ngừng, từ hệ thống quản trị, hệ thống quản lý chất lượng, ứng dụng công nghệ vào khám và điều trị bệnh, cải tiến dịch vụ chăm sóc người bệnh mỗi ngày… để hướng đến dịch vụ y tế ưu tú của ngành nhãn khoa Việt Nam”. Theo đó, BS Trần Văn Kết cũng là chuyên gia nhãn khoa hàng đầu tại ĐBSCL khi thực hiện hơn 20.000 ca phẫu thuật điều trị các bệnh lý về mắt. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ cũng là đơn vị tiên phong triển khai điều trị tật khúc xạ tại miền Tây; tiên phong mở trung tâm đào tạo phẫu thuật viên Phaco cho các tỉnh thành và tiếp nhận đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1 từ các viện trường y dược ở các khu vực. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ vừa kỷ niệm hành trình 6 năm hoạt động và hoàn thành 30.000 lượt phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể thành công cho người dân miền Tây. Hành trình chăm sóc “cửa sổ tâm hồn” và bảo vệ đôi mắt cho cộng đồng luôn là những định hướng mãnh liệt thúc đẩy Mắt Sài Gòn không ngừng phát triển. Với phương châm “lấy bệnh nhân làm trung tâm”, hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn luôn đề cao việc phát triển đội ngũ chuyên môn và đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đề xuất giải pháp nhằm song song mang đến hiệu quả điều trị tối ưu và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, bên cạnh những chương trình giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Từ đó, từng bước hoàn thành hành trình trở thành thương hiệu y tế chăm sóc nhãn khoa uy tín dẫn đầu, nơi khách hàng có thể an tâm chăm sóc sức khoẻ đôi mắt từ những chuyên gia hàng đầu ngành nhãn khoa. P.V