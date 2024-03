Bệnh viện mắt Hà Nội cơ sở 2 khám mắt và phát thuốc miễn phí tại An Giang

Ngày 21/3, tại UBND phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 phối hợp cùng CLB “Theo dấu chân bác sĩ” tổ chức khám mắt và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Khmer, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chương trình thăm khám miễn phí “Bảo vệ đôi mắt, thắp sáng cuộc đời”

9h00 sáng ngày 21/3, đoàn công tác của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã chính thức khởi hành, vượt 2000km để đến tỉnh An Giang với sự tham gia của 10 y bác sĩ, cán bộ y tế Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2.

Trực tiếp tham gia thăm khám có BS. CKI. Lưu Thị Thiều Hoa - người đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa, là chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật & điều trị lác, mộng, quặm; phẫu thuật & tạo hình thẩm mỹ mắt, mắt giả, mí mắt; điều trị bệnh lý lệ đạo,...

Các y bác sĩ thực hiện đầy đủ các bước thăm khám với hệ thống máy móc điều kiện hiện đại. Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ còn hướng dẫn những kiến thức về phòng, chống các bệnh lý về mắt cũng như cách bảo vệ, chăm sóc và vệ sinh mắt hàng ngày để luôn có đôi mắt sáng, khỏe mạnh.

An Giang là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc Khơ - me sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, đời sống của đại đa số người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Do đó, Tỷ lệ mắc các bệnh về mắt, đặc biệt bệnh lý Glocom còn cao do không được phát hiện sớm, chữa trị kịp thời đã để lại nhiều di chứng nặng nề về sau.

Chương trình thăm khám miễn phí “Bảo vệ đôi mắt, thắp sáng cuộc đời” do Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 phối hợp cùng Câu lạc bộ “Theo dấu chân bác sĩ” đã mang đến cơ hội cho bà con đồng bào dân tộc Khơ - me được khám thăm khám & tầm soát miễn phí bệnh lý Glôcôm - Nguyên nhân gây mù lòa thứ 2 Châu Á sau đục thủy tinh thể; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở phường Núi Sam, với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 luôn nỗ lực để bảo vệ đôi mắt cộng đồng

Là một trong những bệnh viện nhãn khoa hàng đầu, với sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của đôi mắt, Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện và các chương trình truyền thông giáo dục. Đầu năm 2024, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã tổ chức chương trình khám mắt miễn phí cho trẻ em vùng cao. Hoạt động thăm khám và tư vấn miễn phí bệnh Glôcôm tại An Giang nằm trong Chiến dịch truyền thông giáo dục “Green Up - Thắp sáng nhận thức Glôcôm” của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2.

Với thông điệp, “Nhận thức cũng là điều trị”, chiến dịch mong muốn nâng cao nhận thức, hiểu biết về bệnh Glôcôm tại Việt Nam. Chiến dịch bao gồm các hoạt động: Minitalk “Bệnh lý Glôcôm - Nhận thức cũng là điều trị”, chương trình khám và tư vấn miễn phí Glôcôm, phát động đeo ruy băng xanh: “Chung tay vì một thế giới không Glôcôm”, chương trình khám và tư vấn miễn phí “Bảo vệ đôi mắt, thắp sáng cuộc đời”, giải chạy gây “Quỹ Mắt Sáng” “Cùng chạy để thắp sáng nhận thức Glôcôm”, gala Dinner: “7 năm vững tâm, sáng lòng bảo vệ cộng đồng” - Chung tay vì một thế giới không còn Glôcôm.”

Green Up - Thắp sáng nhận thức Glôcôm Theo dõi thông tin về chiến dịch tại: Website: https://glaucomaweek.mathanoi2.vn/greenup Fanpage: https://www.facebook.com/GreenUp.MHN2 Fanpage: https://www.facebook.com/GreenUp.MHN2