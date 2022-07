Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột miễn phí chi phí xét nghiệm tìm vi khuẩn lao

Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (BUH) triển khai miễn phí 100% chi phí xét nghiệm tìm vi khuẩn lao trong đờm bằng máy PVR XPERT. BUH sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi về bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk để bệnh nhân được điều trị theo phác đồ phù hợp và hiệu quả nhất.

Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tự hào đồng hành cùng dự án “Quỹ toàn cầu phòng chống lao giai đoạn 2021 – 2023”. Dự án này do Bệnh viện phổi Trung ương phối hợp với tổ chức Health Poverty Action Việt Nam, Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk thực hiện tại 19 huyện, thị xã, thành phố của 2 tỉnh.

Mục tiêu của dự án đến cuối giai đoạn 2021-2025 giảm 50% tỷ lệ mắc lao mới trong cộng đồng, giảm 75% tỷ lệ tử vong do lao, giảm 50% số hộ gia đình phải chịu chi phí thảm họa do lao so với năm 2018 và duy trì tỷ lệ mắc lao kháng thuốc trong số bệnh nhân mới dưới mức 5%.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế WHO năm 2020, Việt Nam hàng năm có hơn 172.000 người mắc bệnh và 10.400 người chết do bệnh lao. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh truyền nhiễm. Vì vậy việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giảm tỷ lệ lây nhiễm và tử vong, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng động, giảm gánh nặng cho toàn xã hội.

