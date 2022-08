Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột đồng hành cùng ‘Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư’

Qua dự án cộng đồng “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư”, Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng Viện Di truyền Y học và công ty Gene Solutions cung cấp các xét nghiệm, các gói hỗ trợ và hoạt động truyền thông về sự cần thiết của tầm soát, phát hiện sớm ung thư trong cộng đồng, nhất là cho những người có nguy cơ cao.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về ý nghĩa của việc dự phòng ung thư sớm, Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (BUH) phối hợp cùng đơn vị tài trợ là Viện Di Truyền Y Học và Công ty Gene Solutions thực hiện chương trình cộng đồng “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư”.

Qua chương trình cộng đồng “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư”, Gene Solutions hỗ trợ người dân các suất tầm soát miễn phí 5 loại ung thư phổ biến nhất hiện nay ở cả nam và nữ (phổi, vú, gan, đại - trực tràng, dạ dày) bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới phát hiện ctDNA (còn gọi là công nghệ SPOT-MAS™ sinh thiết lỏng). Miễn phí 30 suất tầm soát 5 loại ung thư: vú, phổi, dạ dày, đại trực tràng, gan cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ; Hỗ trợ lên đến 50% cho 20 mẫu tầm soát trong vòng 1 tháng kể từ khi kết thúc chương trình 1; Hỗ trợ sau xét nghiệm khi bệnh nhân có kết quả dương tính (phát hiện ctDNA trong máu). Theo đó, đơn vị sẽ hỗ trợ chi phí thực hiện việc xác định khối u lên đến tối đa 5.000.000 VND dựa trên hóa đơn thực tế.

Khi đăng ký tham gia chương trình, người dân sẽ được tư vấn sàng lọc trước bởi các bác sĩ chuyên khoa Ung bướu tại BUH để đảm bảo thuộc đối tượng nguy cơ, phù hợp với việc tham gia chương trình này.

Được biết, công nghệ sinh thiết lỏng SPOT-MAS™ đang được áp dụng tại 12 bệnh viện hàng đầu Việt Nam như Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, Bệnh viện Nhân Dân 115… cũng như nhiều đại học, bệnh viện lớn của một số nước trong khu vực như Đại học Malaya (Malaysia).

Bác sĩ. CKII. Võ Minh Thành, Giám đốc bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột cho biết, với công nghệ mới SPOT-MAS™ chỉ cần với việc lấy máu có thể tầm soát được đồng thời 5 loại ung thư phổ biến nhất trong một lần phân tích, độ chính xác rất cao 99% . Qua việc tầm soát này, là một mục tiêu hướng tới của y tế hiện đại, làm sao cho các thủ thuật trên cơ thể người bệnh càng ngày càng ít đi, giảm mức đau đớn, giảm chi phí, nâng cao tính chính xác. Khác với với tầm soát ung thư trước đây, công nghệ này không cần nọi soi, sinh thiết để lấy mẫu ở cơ quan trong cơ thể bị bệnh, và không phải làm nhiều cơ quan trên cơ thể, hạn chế thấp nhất mức xâm lấn đối với cơ thể.

Đơn vị Ung Bướu BUH là đơn vị chuyên khoa có chức năng chẩn đoán, tầm soát và điều trị ung thư. BUH luôn tiên phong trong công tác ứng dụng tiến bộ khoa học nhằm phát hiện sớm ung thư, giúp người dân sớm được điều trị hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Đồng hành cùng Gene Solutions trong chương trình cộng đồng này, BUH mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực trước thực trạng ung thư đáng báo động hiện nay.

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, số ca mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới và 106 người tử vong do ung thư.

Các loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay gồm: Ung thư gan, phổi, vú, dạ dày và đại - trực tràng. Trong đó, ở nam giới, ung thư gan, phổi, dạ dày, đại - trực tràng, tiền liệt tuyến là phổ biến nhất (chiếm khoảng 65,8% tổng các loại ung thư). Ở nữ giới, các bệnh ung thư phổ biến gồm ung thư vú, phổi, đại-trực tràng, dạ dày, gan (chiếm khoảng 59,4% tổng các loại ung thư).

Số ca tử vong do ung thư của Việt Nam còn cao, hiệu quả điều trị thấp do 80% bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn. Do đó, để chủ động phòng chống ung thư, việc tầm soát và phát hiện sớm đóng vai trò vô cùng quan trọng.