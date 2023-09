Bệnh viện đầu tiên của Việt Nam sở hữu máy CT hiện đại nhất thế giới

TPO - Năm nay, lũ thấp kéo theo sản lượng cá, tôm ở đầu nguồn lũ An Giang ít hơn so với mọi năm. Tuy nhiên mỗi ngày, ở vùng biên An Giang, hàng chục tấn sản vật mùa nước nổi được người dân mua bán, vẫn tạo nên không khí nhộn nhịp thường thấy.