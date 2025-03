Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Tim Hà Nội hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch

Ngày 06/03/2025, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh và Bệnh viện Tim Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tim mạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động trao đổi chuyên môn, chuyển giao công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh tim mạch phục vụ người dân.

Theo biên bản thỏa thuận, hai bệnh viện cam kết hợp tác toàn diện, tận dụng thế mạnh chuyên môn và hệ thống trang thiết bị hiện đại của mỗi bên để cùng nâng cao chất lượng điều trị tim mạch. Trọng tâm hợp tác bao gồm việc trao đổi chuyên môn, chuyển giao công nghệ và cập nhật các phương pháp điều trị tiên tiến, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: can thiệp mạch vành, can thiệp động mạch chủ, điện sinh lý tim, điều trị bệnh tim cấu trúc và chẩn đoán tim bẩm sinh từ trong thai kỳ. Ngoài ra, hai bệnh viện sẽ đẩy mạnh hội chẩn trực tuyến, tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ, giúp họ tiếp cận và ứng dụng những tiến bộ y khoa mới nhất trong thực tiễn điều trị.

Trong khuôn khổ hợp tác, Bệnh viện Tim Hà Nội với vai trò là đơn vị đầu ngành cả nước về tim mạch, sẽ trực tiếp hỗ trợ công tác đào tạo chuyên môn và chuyển giao các kỹ thuật mới cho đội ngũ bác sĩ tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh. Đồng thời, các chuyên gia của bệnh viện sẽ tham gia hội chẩn từ xa, đánh giá những ca bệnh phức tạp, nhằm đảm bảo phác đồ điều trị tối ưu, lường trước các nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Về phía Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, bệnh viện đã và đang triển khai đồng bộ các công nghệ tiên tiến trong điều trị tim mạch. Với sự phối hợp chặt chẽ cùng Bệnh viện Tim Hà Nội, hai bên kỳ vọng mở rộng các chương trình khám sàng lọc và áp dụng các kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại, mang đến cho bệnh nhân cơ hội tiếp cận những phương án điều trị tiên tiến và hiệu quả.

Để đảm bảo chương trình hợp tác phát huy tối đa hiệu quả, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh và Bệnh viện Tim Hà Nội cam kết thực hiện tiến hành khảo sát, đánh giá công việc định kỳ hàng năm. Quá trình này giúp hai bên kịp thời rà soát, điều chỉnh nội dung hợp tác và bổ sung các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Thỏa thuận hợp tác này không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực chuyên môn của cả hai bệnh viện, mà còn góp phần giảm tải áp lực lên hệ thống y tế công, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Lê Văn Thạch – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh bày tỏ niềm vui khi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh có cơ hội hợp tác chặt chẽ với một bệnh viện đầu ngành cả nước về tim mạch như Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông nhấn mạnh rằng: “Sự kết hợp giữa chuyên môn sâu rộng, đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Tim Hà Nội với hệ thống trang thiết bị tiên tiến tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, hướng tới mục tiêu chung là mang đến chất lượng điều trị tốt nhất cho người bệnh”.

Cũng trong buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đánh giá cao hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, đồng thời bày tỏ mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị. Ông nhấn mạnh sự kết nối giữa Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh không chỉ tạo ra cơ hội trao đổi chuyên môn mà còn mở ra nhiều hướng đi mới trong điều trị và nghiên cứu khoa học, giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến nhất.

Với sự kết hợp giữa chuyên môn - công nghệ - nhân lực, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh và Bệnh viện Tim Hà Nội cam kết sẽ mang đến những giải pháp điều trị tối ưu nhất, phục vụ tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng!