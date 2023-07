Bến Tre thông tin việc người dân chặn không cho xe chở rác vào bãi rác

TPO - Chiều 20/7, UBND tỉnh Bến Tre thông tin tình hình và giải pháp xử lý bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, sau khi người dân chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp ngày 15/7.

Ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết mỗi ngày lượng rác đưa về bãi rác An Hiệp khoảng 200 tấn, trong đó rác ở TP Bến Tre, huyện Châu Thành và các khu công nghiệp là khoảng 150 tấn, còn lại rác thải tại địa phương.

Trước đây, rác của TP Bến Tre, huyện Châu Thành và các khu công nghiệp tập trung xử lý tại Nhà máy rác xã Hữu Định (Châu Thành), tuy nhiên từ ngày 20/10/2022 do nhà máy này xử lý không đạt yêu cầu và đảm bảo nên tỉnh đóng cửa nhà máy. Vì thế lượng rác mỗi ngày khoảng 150 tấn đem về bãi rác An Hiệp.

Sau khi người dân chặn không cho xe chở rác vào bãi rác (15/7), lãnh đạo tỉnh Bến Tre và huyện Ba Tri đã đối thoại với người dân, tuy nhiên người dân vẫn phản đối và yêu cầu đóng cửa bãi rác này. Vì thế, lượng rác trong dân ở TP Bến Tre và các khu công nghiệp được tập kết ở các bãi trung chuyển để đưa tạm về Nhà máy rác xã Hữu Định cũ để chờ xử lý.

Theo ông Tuấn, việc đưa rác từ thành phố Bến Tre và các khu công nghiệp, huyện Châu Thành về bãi rác An Hiệp là giải pháp tạm thời, còn bãi rác An Hiệp cũng không đáp ứng quy chuẩn quy định, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh không còn nơi nào tốt hơn bãi rác An Hiệp.

Ông Tuấn cho rằng gần đây, thời tiết mưa nhiều, gió mạnh nên phát tán mùi hôi, nước thải rò rỉ ra bên ngoài gây ô nhiễm, vì thế bà con xung quanh bức xúc dẫn đến ngăn không cho xe chở rác vào bãi.

Theo ông Tuấn, giải pháp hiện tại là lắp đặt khu hàng rào lưới sắt để ngăn rác ra ngoài, sử dụng bạt chuyên dùng đậy để hạn chế mùi và hạn chế nước thấm ra từ bãi rác.

Cùng với đó, tiến hành đẩy nhanh tiến độ đào hố chôn lấp, kết hợp phun xịt để hạn chế ô nhiễm. Về lâu dài, sẽ mở rộng bãi rác thêm 3 ha và khẩn trương thực hiện, đảm bảo theo tiến độ triển khai để kịp đáp ứng cho việc tiếp nhận rác.

Đồng thời phủ bạt HDPE các ao chôn lấp hoàn chỉnh, gia cố chống thấm tường bao quanh bãi rác không để nước rỉ ra bên ngoài, phun xịt xử lý chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi...

Ngoài ra, đối với nhà máy rác xã Hữu Định, tỉnh đã làm việc với doanh nghiệp và thống nhất sẽ tái cơ cấu nhà máy rác cũ, doanh nghiệp đầu tư theo hướng hiện đại với công suất 400-500 tấn/ngày, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

“Khi nhà máy mới hoàn thành sẽ giải quyết lượng rác của thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Chợ Lách”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, hiện tại trên địa bàn tỉnh chỉ có nhà máy rác xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tuy nhiên nhà máy này đã ngưng hoạt động. Các huyện còn lại rác đều xử lý chôn lấp. Trong thời gian tới, tỉnh mời gọi đầu tư nhà máy xử lý rác.

Đối với việc người dân phán ảnh ô nhiễm chặn không cho xe rác vào bãi An Hiệp, ông Cảnh cho biết tại buổi đối thoại với người dân ngày 17/7, tỉnh cam kết trong vòng 1 tháng sẽ xử lý đảm bảo không còn ô nhiễm rồi mới cho tiếp nhận rác trở lại.

Hiện tại, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế tối đa mùi hôi làm ảnh hưởng đến người dân. Đồng thời, vận động người dân đồng thuận, chia sẻ khó khăn với tỉnh trong thời gian chờ có nhà máy xử lý rác mới.

Đại diện Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre cho biết, từ ngày 16/7 đến nay đã chở rác đến nhà máy xử lý rác Hữu Định để tạm cơ bản xong, còn lại khoảng 90 tấn, dự kiến trong ngày 21/7 sẽ giải quyết hết rác tồn đọng trong dân.