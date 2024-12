Bến Tre có nhiều mô hình ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

TPO - Trước tác động của nước biển dâng và biến đổi khí hậu xảy ra trong thời gian qua, Tỉnh đoàn Bến Tre đã có nhiều chương trình, giải pháp để cùng cộng đồng chung tay thích nghi, ứng phó tác động của biến đổi khí hậu.

Anh Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, trước tác động của nước biển dâng và biến đổi khí hậu xảy ra trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre đã tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đoàn viên, thanh thiếu niên, trong đó có 7 mô hình tiêu biểu, cụ thể như:

Mô hình “Đội hình tuyên truyền viên và bảo vệ môi trường cấp tỉnh”

Theo anh Phan Thanh Trẻ, từ khi thành lập đến nay Đội hình tổ chức nhiều hoạt động thu dọn rác ven bờ sông Bến Tre và phát động các hoạt động cổ vũ thực hành lối sống xanh, bảo vệ môi trường trong giới trẻ và cộng đồng như các mô hình sân chơi tái chế, vận động tiểu thương chợ Bến Tre cam kết và thay thế túi ni-lông bằng túi thân thiện với môi trường, tổ chức các hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy lồng đèn Trung thu”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”,....

Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, dụng cụ học tập”, “Đổi rác thải nhựa lấy lồng đèn”

Nhằm giảm rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đã thường xuyên vận động các nguồn xã hội hóa, tổ chức thường xuyên các hoạt động “Đổi rác thải nhựa”.Theo đó, đã lồng ghép, tổ chức nhiều gian hàng thu đổi nhằm tuyên truyền để hình thành các vườn ươm, nhân giống cây xanh và tiến hành các hoạt động đổi rác nhựa trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre kết nối, vận động mạnh thường quân để hỗ trợ thêm nhiều nguồn, chủng loại cây xanh, dụng cụ học tập và lồng đèn để đa dạng vật phẩm, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tham gia thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Kết quả, qua các hoạt động Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và các đội hình tình nguyện bảo vệ môi trường thu hơn 1.000 kg rác nhựa, qua đó tặng hơn 1.500 chậu cây xanh, dụng cụ học tập và hơn 1.200 lồng đèn.

Mô hình xây dựng “Trường học xanh - sạch - năng động”

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch liên tịch số 67-KHLT/TĐTN-SGD&ĐT, ngày 14/8/2020 về việc “xây dựng Trường học xanh - sạch - năng động” giai đoạn 2020 - 2025. Hiện tại có 36/36 trường điểm hoàn thành việc xây dựng, đạt 100% chỉ tiêu, tổng giá trị xây dựng là 720 triệu đồng; thầy cô, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hỗ trợ góp 13.255 ngày công trong việc trồng cây xanh, phân loại rác thải, làm sạch sinh thái; nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Đề án “Bến Tre xanh”. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai Kế hoạch xây dựng “Trường học xanh - sạch - năng động” giai đoạn 2 và nhân rộng mô hình với số lượng 50% các đơn vị trường trong toàn tỉnh đăng ký thực hiện.

Mô hình “Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý”

Công trình thanh niên được triển khai thực hiện tại Cồn Đất (cù lao Đất) và cồn mới nổi ở giữa sông, thuộc địa phận ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Công trình được chia thành 7 giai đoạn để thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027 và tầm nhìn đến năm 2035. Tại giai đoạn 1 và 2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp Ban Thường vụ Huyện đoàn Ba Tri cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên và người dân tại địa bàn đã trồng thí điểm 8.720 cây đước, cây bần. Mục tiêu hướng đến của công trình là vận động xã hội hóa và kết hợp với nguồn cây bản địa tại địa phương để chuẩn bị nguồn cây (dự kiến 30.000 cây xanh) để trồng và đẩy mạnh phủ xanh cồn cát, xây dựng thành công mô hình “Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý”trên địa bàn huyện Ba Tri; đồng thời nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre “xanh, sạch và đẹp”, phát triển bền vững.

Công trình “Sắc xanh xứ Dừa”

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phát động đồng loạt các hoạt động trồng cây xanh tập trung vào các ngày cao điểm của tổ chức Đoàn - Hội, trọng tâm là các ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc, hưởng ứng Tết trồng cây, ngày Chủ nhật Nông thôn mới đồng loạt tại địa phương, Tháng Thanh niên, Ngày môi trường thế giới (05/6), Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, công trình chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp... Kết quả, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã trồng và chăm sóc 156.450 cây xanh (cây phân tán), với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng.

Sân chơi “Hành động vì một Bến Tre xanh”

Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Phát triển Sản xuất Thương mại Thuận Thiên, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức 4 Sân chơi “Hành động vì một Bến Tre xanh”, thu hút sự quan tâm, tham gia của hơn 1.100 học sinh đang theo học tại 15 Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh. Thông qua hoạt động nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Bến Tre xanh giai đoạn 2021 - 2026, trong đó có xây dựng mô hình “Trường học xanh - sạch - năng động”, phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, góp phần bảo vệ môi trường, thay đổi một cách sâu sắc, toàn diện về nhận thức, thái độ, hành vi về bảo vệ môi trường, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường trong học sinh.

Chuỗi hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Nhằm đổi mới phương thức truyền thông, hướng đến tuyên truyền bảo vệ môi trường cùng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre đã chủ động kết nối, phối hợp cùng Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Giải chạy bộ và Giải truyền thông chạy bộ nâng cao nhận thức nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; Cuộc thi Tranh biện “Thích ứng với biến đổi khí hậu tại Bến Tre” và Cuộc thi Sáng kiến Thanh niên nhằm nâng cao kiến thức về khả năng thích ứng với tác động của hạn hán và xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre, thu hút sự quan tâm, tham gia của hơn 450 đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Qua đó đã thu hút nhiều sản phẩm truyền thông lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là các sáng kiến khả thi ứng dụng trực tiếp tại các địa phương. Bên cạnh các phần thưởng, tác giả của các sáng kiến đạt giải còn nhận được sự quan tâm tư vấn và hỗ trợ triển khai vào thực tế các dự án của các chuyên gia, đơn vị đồng hành.