Becamex IDC tham dự giải thưởng khu vực Cuộc thi Autodesk ASEAN Innovation Awards 2022 (AIA 2022)

Tối 08/9, tại khách sạn Carevelle Sài Gòn đã diễn ra Lễ vinh danh nhà vô địch cuộc thi Autodesk ASEAN Innovation Awards 2022. Tổng công ty Becamex IDC là đơn vị xuất sắc đứng nhất cả 3 hạng mục giải thưởng của cuộc thi tại Việt Nam và là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Giải khu vực Đông Nam Á.

Autodesk ASEAN Innovation Awards 2022 (AIA 2022) là cuộc thi được tổ chức hàng năm bởi Autodesk - tập đoàn đa quốc gia hàng đầu của Mỹ sản xuất phần mềm thông minh cho các ngành công nghiệp kiến trúc (Architecture), kỹ thuật (Engineering), xây dựng (Construction), sản xuất, dây chuyền công nghiệp, đồ họa đa phương tiện…

Cuộc thi AIA 2022 nhằm công nhận và vinh danh các đơn vị, công ty xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á trong việc ứng dụng công nghệ của Autodesk trong các ngành nghề hướng tới mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức và nâng cao hiệu suất công việc…

ASEAN Innovation Awards vinh danh các dự án thuộc nhiều hạng mục khác nhau, bao gồm Cloud Advocate of the Year (Doanh nghiệp ứng dụng đám mây của năm), Innovator of the Year (Doanh nghiệp sáng tạo của năm) và Future Pillar of the Year (Doanh nghiệp trụ cột tương lai của năm). Quy trình đánh giá được xét duyệt bởi một hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia trong ngành, viện sĩ và các lãnh đạo cấp cao của Autodesk.

Tổng công ty Becamex IDC đã giành chiến thắng cả 3 hạng mục ở Việt Nam và là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia giải khu vực Đông Nam Á. Trong đó, cả 3 dự án của Becamex IDC đều lọt vào Top 3 đề cử cao nhất Đông Nam Á: Dự án tòa nhà World Trade Center Tower (A9); Dự án tòa nhà triển lãm World Trade Centre Expo; Trung tâm Sản xuất Tiên tiến và Khởi nghiệp BECAMEX.

Nổi bật nhất là Dự án tòa nhà World Trade Center Tower (A9) đã xuất sắc đạt giải thưởng lớn nhất khu vực tại hạng mục Cloud Advocate of the Year (Doanh nghiệp ứng dụng đám mây của năm), đây là lần đầu tiên có một đơn vị từ Việt Nam được vinh danh chiến thắng ở khu vực Đông Nam Á trong cuộc thi Autodesk Innovation Award.

Lễ vinh danh giải thưởng khu vực Đông Nam Á năm nay được tổ chức vào ngày 07/9/2022 tại sự kiện Tuần lễ xây dựng môi trường quốc tế (IBEW 2022) tại Marina Bay Sands, Singapore – sự kiện quy tụ trên 200 thương hiệu và các giải pháp bao gồm hệ thống robot, vật liệu xây dựng, quản lý năng lượng, cảm biến IoT và kỹ thuật số hóa từ hơn 20 quốc gia khác nhau, đồng thời có sự góp mặt của hơn 10.000 công ty đến từ khắp nơi trên thế giới…

Việc các dự án nổi bật của Tổng công ty Becamex IDC đều nằm trong Top Giải thưởng cao nhất của Autodesk Innovation Award 2022 đã khẳng định chủ trương đúng đắn và đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường chuyển đổi số của Becamex IDC. Thành quả trên sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa cho doanh nghiệp trong quá trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng thời, với vai trò là đơn vị tiên phong và đồng hành cùng sự phát triển năng động của tỉnh Bình Dương - địa phương duy nhất tại Việt Nam đã 4 lần liên tiếp được ICF vinh danh trong Top Smart 21 và 2 lần liên tiếp loạt vào Top 7 các cộng đồng có có chiến lược phát triển Thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới, Becamex IDC đã và đang đồng hành cùng UBND tỉnh Bình Dương góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

Tổng công ty Becamex IDC là nhà phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị và dịch vụ hàng đầu Việt Nam, đây là đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Chính phủ và “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” do Bộ Xây dựng ban hành trong hoạt động đầu tư xây dựng; ứng dụng công nghệ số (DT), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) trong quản lý vận hành tòa nhà. Một trong những công nghệ ứng dụng hiệu quả là công nghệ BIM mà thời gian qua Becamex IDC đã ứng dụng rất thành công.