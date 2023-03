Beauty Inside You 2023: Triển lãm mỹ phẩm khơi dậy mọi giác quan

Triển lãm mỹ phẩm, nghệ thuật Beauty Inside You 2023 thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, doanh nghiệp, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp. Sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự với quy mô tổ chức công phu, truyền đi thông điệp tích cực về hành trình chữa lành thân, tâm cho phụ nữ thông qua việc chăm sóc da.

Sáng 25.3.2023, triển lãm mỹ phẩm, nghệ thuật Beauty Inside You do Công ty cổ phần thương mại đầu tư quốc tế H2Y International Trading And Investment.,JSC tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện thu hút đông đảo chị em phụ nữ, các chuyên gia, chủ doanh nghiệp và KOLs có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp đến tham dự. Beauty Inside You 2023 không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làm đẹp chất lượng đến từ Hàn Quốc mà còn mang đến những tác phẩm nghệ thuật thị giác đầy ấn tượng.

Bước vào không gian triển lãm, người tham dự như lạc bước vào miền địa đàng lung linh, kỳ ảo, chiêm ngưỡng những hình tượng đặc tả độc đáo về vũ trụ cũng như mối tương quan đẹp đẽ giữa làn da và hành trình chữa lành thân, tâm sâu sắc. Hiệu ứng ánh sáng huyền ảo đến từ những tiểu cảnh làm nức lòng các vị khách quý, cùng âm thanh du dương của tiếng đàn violon, cello… Tất cả đã làm nên một tổng hòa hoàn hảo, đánh thức mọi giác quan và đưa mọi người về với trạng thái được chữa lành. Năm nay, ban tổ chức triển lãm Beauty Inside You muốn thông qua những tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc và trải nghiệm làm đẹp thực tế tại các gian hàng để trao gửi thông điệp ý nghĩa: “Cứu rỗi nỗi đau thân xác, bắt đầu từ hành trình chữa lành da”.

Bởi lẽ, làn da là một trong những yếu tố quan trọng làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ. Như những chiếc kén bướm, làn da là thứ ôm ấp, bảo vệ cho tâm hồn và năng lượng của người phụ nữ. Một làn da khỏe đẹp sẽ là minh chứng hoàn hảo cho một người phụ nữ biết trân trọng, yêu thương chính bản thân mình.

Lấy nghệ thuật làm chất xúc tác, triển lãm Beauty Inside You đã xoá tan sự ngại ngùng và e dè của mọi người, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, chia sẻ giữa phụ nữ với nhau. Trong không gian bay bổng của âm thanh, ánh sáng và mùi hương, không chỉ các chị em phụ nữ được dịp thoải mái trò chuyện, học hỏi ở nhau kinh nghiệm làm đẹp và cả bí quyết gìn giữ nét quyến rũ “độc bản”.

H2Y JSC với sứ mệnh kết nối kinh doanh mỹ phẩm Việt Hàn, với khao khát đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm hẹn đầu tư đầy triển vọng trong năm 2023 và tương lai xa hơn. Sự kiện triển lãm Beauty Inside You 2023 hứa hẹn sẽ trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu bước ngoặt hợp tác chiến lược giữa H2Y JSC và các thương hiệu mỹ phẩm, chăm sóc da hàng đầu đến từ “kinh đô làm đẹp” Hàn Quốc.

H2Y thấu hiểu mọi phụ nữ đều có nhu cầu chăm sóc làn da, tuy nhiên, mỗi người đều có những tiêu chuẩn và mong muốn riêng sao cho phù hợp nhất với cơ địa lẫn điều kiện kinh tế cá nhân. Với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực về việc làm đẹp sáng tạo, giữ gìn và nâng niu nét đẹp nguyên bản nơi mỗi người phụ nữ, triển lãm Beauty Inside You còn giới thiệu đến khách tham dự đa dạng dòng mỹ phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc.

Tại sự kiện, người tham dự rất thích thú khi được tham quan các gian hàng, nhận tư vấn để tìm ra cách chăm sóc tốt nhất cho làn da của mình. Các thương hiệu mỹ phẩm tham gia triển lãm đều là những thương hiệu uy tín, được tin dùng nhiều năm liền bởi các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp Hàn Quốc. Mỗi thương hiệu đều có những nét đặc trưng riêng.

Các dòng mỹ phẩm cao cấp, ứng dụng công nghệ làm đẹp tế bào gốc đang “hot” trên thị trường được rất nhiều khách tham dự triển lãm đặc biệt quan tâm có thể kể đến như Oxygen Ceuticals, Feld.apotheke, Éclat du teint, CELLTIARA...

Với những ai đang tìm kiếm các dòng mỹ phẩm đặc trị mụn, nám, cải thiện sắc độ da thì các chuyên viên đến từ KAHI, SKINCULTURE hay COSGRAM cũng rất tận tình tư vấn. Ngoài ra, triển lãm Beauty Inside You còn giới thiệu thêm nhiều thương hiệu mỹ phẩm thuần chay dành cho các quý cô ưa thích phương thức làm đẹp thuần tự nhiên như Fruitskin.

10 thương hiệu mỹ phẩm – 10 trải nghiệm mãn nhãn và thăng hoa mà Beauty Inside You mang lại đã góp phần định nghĩa lại khái niệm làm đẹp, chăm sóc thân, tâm khi đặt trải nghiệm của khách hàng đến mức cao nhất. Quan trọng, Beauty Inside You 2023 cũng là dịp để H2Y JSC thể hiện tinh thần hiếu khách nồng nhiệt, khẳng định sự chú trọng vào các thương hiệu mỹ phẩm, làm đẹp trong việc kết nối với khách hàng thông qua những trải nghiệm đẳng cấp và đặc biệt là đầy cảm xúc.

Triển lãm Beauty Inside You 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để H2Y tiếp tục sứ mệnh làm cầu nối cho các thương hiệu mỹ phẩm uy tín của Hàn Quốc được đến với người dùng Việt Nam. Ban lãnh đạo của H2Y đang kỳ vọng sẽ biến Beauty Inside You trở thành triển lãm mỹ phẩm làm đẹp thường niên, đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình tìm kiếm và kiến tạo vẻ đẹp độc bản.

Công ty cổ phần thương mại đầu tư quốc tế H2Y International Trading And Investment.,JSC với sứ mệnh truyền cảm hứng, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, đã, đang và sẽ xây dựng tầm nhìn kiến tạo một hệ sinh thái làm đẹp ở châu Á cũng như toàn cầu để những người duy mỹ tìm được nhau, kết nối, và tạo ra những phong cách tiên phong về lối sống, sức khỏe. Hiện tại H2Y JSC đang hoạt động ở 3 lĩnh vực chính là Làm Đẹp, Truyền Thông và Kết Nối Đầu Tư. Thông tin liên hệ: Email: info@h2yjsc.com Add: Tầng 7, MB Building, 538 CMT8, P.11, Q.3, Tp.HCM, Vietnam Phone: 0796 177 612 Đơn vị đồng tổ chức: Hayyim Holdings Hàn Quốc Đơn vị thực hiện: Golden Smile Event - Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp; Dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Facebook: https://www.facebook.com/event.goldensmile Website: https://goldensmileevent.com.vn/