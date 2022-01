Bé trai chào đời bằng sinh thường nặng hơn 5,1kg

TPO - Được phòng khám tư chẩn đoán thai chỉ nặng hơn 3kg nhưng khi nhập viện chuẩn bị vượt cạn các bác sĩ phát hiện thai nhi rất lớn. Bệnh viện đã huy động các bác sĩ giỏi chuyên môn hỗ trợ ca sinh, bé trai nặng 5,15kg đã chào đời qua ngã sinh thường an toàn.

Ngày 2/1, thai phụ Trương Thị Nhanh (SN: 1984, quê tỉnh Cà Mau hiện đang tạm trú tại quận Tân Phú, TPHCM) nhập Bệnh viện Hùng Vương với biểu hiện chuyển dạ sinh con lần thứ 3. Kết quả khám thai gần nhất ở một phòng khám tư nhân, thai phụ được chẩn đoán mang thai lớn khoảng hơn 3kg.

Tuy nhiên, qua các kết quả thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương xác định thai nhi rất lớn cân nặng có thể lên tới hơn 5kg. Sau khi kiểm tra kỹ các chỉ số sức khỏe của thai phụ và tình trạng thai nhi, bệnh viện đã hội chẩn chuyên môn tìm giải pháp hỗ trợ hiệu quả và an toàn nhất cho mẹ con thai phụ. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định trợ giúp cho người mẹ chuyển dạ sinh tự nhiên.

Hộ sinh Vũ Ngọc Vân, người đỡ sinh cho biết: “Cả thai nhi và mẹ đều khỏe mạnh, mẹ đủ sức vượt cạn. Bệnh viện đã chuẩn bị dự phòng các tình huống thai nhi bị kẹt vai, sản phụ bị băng huyết. Chính vì thế ê kíp ca sinh được huy động các bác sĩ có kinh nghiệm và cả các bác sĩ nhi sẵn sàng hỗ trợ trong mọi tình huống”.

Lúc 2 giờ 30 phút ngày 3/1, chỉ trong 10 phút sau khi lên bàn sinh và được hướng dẫn cách rặn sinh, sản phụ đã sinh thành công. Bé trai nặng 5,15kg chào đời trong tình trạng khỏe mạnh bình thường, không gặp phải bất kỳ tổn thương nào. May mắn hơn, dù sinh em bé có trọng lượng rất lớn nhưng người mẹ cũng không bị tổn thương tầng sinh môn, không băng huyết. Bé được cho thử đường huyết và áp dụng phương pháp da kề da với mẹ.

Đến ngày 4/1, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. “Trong lần khám thai cuối, bác sĩ phòng khám tư nhân cảnh báo con tôi lớn nên cho chế độ ăn kiêng. Hai con đầu của vợ chồng tôi khi chào đời chỉ nặng hơn 3kg, tôi cứ nghĩ bé cũng có trọng lượng tương tự nào ngờ bé nặng hơn 5,1kg” - người mẹ chia sẻ.

Bác sĩ Lý Thanh Xuân, phó khoa Sinh, Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đây là trường hợp sinh qua ngã tự nhiên với con to hiếm gặp. Lý giải tình trạng thai to, bác sĩ Xuân cho rằng nguyên nhân có thể do trước sinh mẹ mắc tiểu đường hay nội tiết rối loạn gây rối loạn chuyển hoá. Những bào thai quá to dễ dẫn đến khi sinh kẹt vai con, mẹ tổn thương tầng sinh môn. Một số trường hợp con quá to, buộc phải sinh mổ.

Sau sinh em bé lớn cân dễ hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, đái tháo đường, hạ canxi huyết nên thường được theo dõi ở khoa Nhi. Bác sĩ Xuân khuyến cáo, trong thai kỳ người mẹ cần theo dõi đường huyết. Nếu rối loạn chuyển hoá thì bác sĩ sẽ tư vấn dinh dưỡng hoặc có thể sử dụng thuốc. Với các mẹ đái tháo đường thai kỳ sau sinh cũng cần khám kiểm tra đường huyết để sớm điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.