Bé gái đột ngột sưng đùi rồi liệt và teo luôn chân trái, bác sĩ cảnh báo căn bệnh cực kỳ nguy hiểm

TPO - Ròng rã 6 năm tìm cách chữa bệnh cho con gái nhưng không mang lại kết quả, hai mẹ con bé A.T (9 tuổi) mang theo niềm hy vọng gần như cuối cùng vượt hơn 1.000km từ Gia Lai ra Hà Nội, với mong muốn chữa lành chân trái có khối dị dạng tĩnh mạch kéo dài từ vùng đùi xuống cẳng chân, khiến bé A.T đau đớn, không thể tự đi lại và có nguy cơ phải cắt bỏ chân nếu không kịp thời tìm ra phương án điều trị.

Ngắm nhìn con gái yêu sau ca phẫu thuật thành công, mẹ bé A.T chia sẻ: Con sinh ra khoẻ mạnh, chỉ duy nhất có 3 vết bớt nhỏ như nốt ruồi son ở sau gối và cẳng chân trái. Khi con lên 3 tuổi, vết bớt ở cẳng chân của con ngày càng phồng to hơn, sờ vào thấy cứng như hạt đậu, gia đình đã đưa con đi khám ở nhiều bệnh viện tại TP.HCM và Đà Nẵng nhưng chủ yếu đều kết luận con chỉ bị u máu lành tính nên không can thiệp gì, có nơi phẫu thuật cho con nhưng cũng không mang lại kết quả.

Đến khi con 4 tuổi, vùng đùi của con sưng to, con ngày càng đau đớn nhiều hơn, gia đình tiếp tục đưa con đi khám ở TP.HCM và được chẩn đoán con bị dị dạng mạch máu vùng đùi và cẳng chân trái, con được tiêm xơ hai lần khi con 4,5 tuổi và 6 tuổi nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Lúc này, chân trái của con đã bị co cứng, không thể duỗi thẳng cũng không thể gập hẳn lại khiến con không thể đi lại và chân trái teo dần đi.

Năm 7 tuổi con đi khám lại theo hẹn thì được các bác sĩ thông báo bệnh của con không thể chữa khỏi, chỉ có tiêm xơ nhiều lần làm xơ hóa, ngăn sự phát triển quá mức của khối dị dạng.

“Khi nghe tin bệnh của con không có cách nào chữa trị, hàng đêm nhìn con đau đến mức không ngủ được, đã có lúc tôi nghĩ đến việc cắt chân trái và lắp chân giả cho con, để con bớt đau đớn. Khi được giới thiệu ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám, tôi đã nghĩ đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, nhưng dù chỉ là 1 chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi cũng muốn cố gắng hết sức vì con nên không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng đưa con ra Hà Nội, và may mắn đã mỉm cười với con và gia đình tôi” – mẹ bé A.T bùi ngùi nhớ lại.

Bác sĩ CKII Lê Tuấn Anh – Phó Trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho bé A.T cho biết: Bé A.T nhập viện với chẩn đoán có khối dị dạng tĩnh mạch kéo dài từ 1/3 giữa dưới đùi đến 1/3 giữa cẳng chân trái, trước đó bé đã được phẫu thuật 1 lần và tiêm xơ 2 lần nhưng đều không mang lại hiệu quả. “Chúng tôi nhận thấy đây là trường hợp rất nguy hiểm, khối dị dạng phát triển ngày càng to gây chèn ép, nếu không sớm cắt bỏ sẽ gây đau đớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của trẻ, thậm chí có thể phải cắt bỏ chân trái do khối phát triển nhanh gây tổn thương thần kinh, da, cơ xương”- Bác sĩ Tuấn Anh phân tích thêm.

Sau khi hội chẩn và cho trẻ làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ khoa Chỉnh hình – Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối dị dạng ở chân trái cho bé A.T. Đây là cuộc phẫu thuật tương đối khó khăn do khối dị dạng mạch đã ăn đến cơ, xương, ăn cả vào mạch máu và thần kinh ở đùi, cẳng chân của trẻ. Các bác sĩ đã dùng kính vi phẫu để phẫu tích cắt bỏ khối dị dạng nhưng vẫn phải bảo tồn được mạch máu và thần kinh, việc này đòi hỏi sự chính xác và phối hợp ăn ý của cả ekip phẫu thuật, do các mạch máu và thần kinh ở chân rất nhỏ, đặc biệt trẻ đã tiêm xơ nên các mạch máu và thần kinh bị biến dạng rất nhiều về giải phẫu.

Sau 3h30 phút tập trung cao độ và khẩn trương, ekip phẫu thuật đã cắt bỏ được hoàn toàn khối dị dạng mạch máu ở vùng đùi và cẳng chân trái của trẻ mà vẫn bảo tồn được hệ thống mạch máu và thần kinh, đảm bảo chức năng của chân trái cho bé.

“Trước đây, khớp gối của trẻ bị co gấp, không thể duỗi thẳng được, sau khi phẫu thuật, khớp gối của trẻ đã có thể duỗi thẳng. Thời gian tới trẻ sẽ được tập vận động để có thể đi lại, học tập, vui chơi như bao bạn nhỏ cùng trang lứa của mình” – Bác sĩ Tuấn Anh vui mừng cho hay.

“Lúc nghe tin khối dị dạng ở chân của con đã được cắt bỏ, mọi mệt mỏi, khó khăn bao năm qua trong tôi bỗng nhiên tan biến hết. Biết là con và gia đình vẫn còn 1 quãng đường dài phía trước cần cố gắng, nhưng hy vọng về tương lai tươi sáng hơn đã mở ra với con. Trước đây, có khi 1 tuần con chỉ đi học được 1-2 buổi, còn lại đều phải ở nhà để dùng thuốc giảm đau do con đau quá, nhìn các bạn vui đùa, chạy nhảy mà con phải ngồi im 1 chỗ rất đáng thương. Giờ đây khối dị dạng mạch đã được cắt, mong rằng con sẽ sớm khoẻ để có thể đến trường học tập, chơi đùa cùng các bạn… Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn các y, bác sĩ khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tận tình cứu chữa cho con tôi” – không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc, mẹ bé A.T xúc động chia sẻ.

Dị dạng mạch máu là một bệnh lý khá thường gặp hiện nay, đó là sự phát triển bất thường của mạch máu trong quá trình hình thành phôi thai và sẽ đi cùng với người bệnh trong suốt cuộc đời nếu không được chữa trị. Bệnh có nhiều thể khác nhau, được phân chia theo loại mạch máu bị thương tổn như dị dạng mao mạch, dị dạng tĩnh mạch, dị dạng động-tĩnh mạch và dị dạng mạch máu kết hợp. Dị dạng tĩnh mạch là một loại dị dạng mạch máu thường gặp nhất với tỉ lệ lên đến 50 %. Dị dạng tĩnh mạch là một khối mềm dễ ấn xuống, vị trí bị tổn thương thường có màu xanh tím, đôi khi có thể sờ thấy các nốt vôi hóa bằng tay thường được gọi là sỏi tĩnh mạch. Các tổn thương của dị dạng tĩnh mạch có thể rất nhỏ hoặc trong thời gian dài mới phát bệnh. Dị dạng tĩnh mạch có thể hình thành ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể và gây nhiều tổn thương như: Dị dạng tĩnh mạch chi sẽ làm mất cân đối hai chi

Dị dạng tĩnh mạch trong xương gây gãy xương bệnh lý, yếu xương

Dị dạng tĩnh mạch trong đường tiêu hóa dẫn đến tình trạng chảy máu mãn tính, thiếu máu, một phần của hội chứng bớt Blue Rubber Bleb.

Dị dạng tĩnh mạch chùm (u mạch chùm)

Dị dạng tĩnh mạch niêm mạc gia đình gây tổn thương da hình vòm