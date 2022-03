Bé gái bị ghim 9 đinh vào não đã tử vong tối 12/3

Bác sĩ Trung cho biết trong suốt gần 3 tháng cháu bé nằm điều trị tại bệnh viện luôn trong tình trạng nặng, nguy kịch. Bé phải thở máy và dùng nhiều thuốc. Tuy nhiên do não bị tổn thương quá nặng, bệnh nhi rơi vào tình trạng không đáp ứng thuốc nữa và đã tử vong.

Sau khi bé gái qua đời, bệnh viện đã chuyển cháu xuống nhà đại thể. Gia đình bệnh nhi đang phối hợp với bệnh viện để lo chuyện hậu sự cho bé.

Trước đó, chiều 17/1, bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bé gái nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân. Trong quá trình cấp cứu, hình ảnh chụp phim cho thấy có hình ảnh lạ giống như đinh ghim trong sọ não bé. Quá trình thăm khám, các bác sĩ nhận thấy cánh tay phải của bé đã được bó bột khoảng 2 tuần. Các biểu hiện lâm sàng cho thấy bé bị viêm màng não do nhiễm trùng, khả năng do dị vật trong hộp sọ gây ra. Các bác sĩ đã cấp cứu, đặt ống nội khí quản cho bé gái.

Sau khi cháu bé nhập viện ngày 17/1, do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ. Qua hình ảnh chụp X-quang, xác định bé Đ.N.A bị nhiều đinh ghim ở đầu.

"Sau khi cấp cứu, các bác sĩ của chúng tôi chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Xanh Pôn với lời nhắn với các đồng nghiệp tuyến trên để ý về hình ảnh lạ đó. Tại đây, bé tiếp tục được chụp cắt lớp đa dãy và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não", bác sĩ Kiên nói.

Ngày 19/1, vụ việc bé gái Đ.N.A ( gần 4 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) bị 9 dị vật giống đinh găm vào đầu đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội điều tra. Được biết, đầu năm 2021, bố mẹ ly dị nên cháu A. về ở với mẹ còn hai người con khác ở với bố.

Cách đây vài tháng, cháu A. cùng mẹ và một người đàn ông tên H. (trú xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) thuê phòng trọ ở xã Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội.

Tuy nhiên trong thời gian sinh sống tại đây, gia đình chủ nhà trọ và những người xung quanh cho biết không nắm được thông tin gì về việc của cháu bé.

Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bàn giao người tình của N.T.L. (27 tuổi, mẹ bé Đ.N.A.) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra liên quan vụ bạo hành cháu bé.