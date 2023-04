Bé gái 2 tuổi tử vong khi tắm trong bể phao mini tại nhà

TPO - Trong lúc tắm trong bể bơi mini tại nhà, một bé gái 2 tuổi ở Nghệ An không may tử vong do ngạt nước.

Sáng 20/4, ông Lim Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một cháu bé tử vong trong bể bơi do ngạt nước. Trước đó, vào sáng 19/4, cháu L.T.A.T (SN 2021, trú ở bản Tằn, xã Châu Hội) được ông bà cho vào bể bơi mini để tắm do trời nắng nóng. Bể làm bằng nhựa, thành cao 60 cm, dài và rộng khoảng 1 m, gia đình mua cho bé nhiều tháng trước. Khi bé đang nằm trong bể chơi, ông bà tiếp tục bơm nước vào. Khoảng 15 phút sau, hai người tới kiểm tra thì hốt hoảng vì cháu gái đã chìm ở đáy, nước trong bể đầy ắp. Dù được chuyển đến trạm y tế xã cấp cứu song bé gái đã tử vong do ngạt nước. Được biết, gia đình cháu T. hoàn cảnh khá khó khăn, bố của cháu đang đi làm công nhân xa nhà, mẹ đi làm nương. Thu Hiền