Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm

TPO - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa cứu sống một bé sơ sinh 5 ngày tuổi trong tình trạng nguy kịch do được mẹ cho ăn cơm, dẫn đến thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng.

Ngày 27/10, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công bệnh nhi Y.M (5 ngày tuổi, trú bản A Ky, xã Thượng Trạch) bị thủng dạ dày do được mẹ cho ăn cơm.

Sau 28 ngày ngày điều trị tích cực, bé Y.M được xuất viện.

Trước đó, ngày 4/10, bé Y.M được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch, bụng chướng, sốt cao và khó thở. Theo người nhà, bé được sinh thường tại nhà, không có cán bộ y tế hỗ trợ. Sau khi sinh, họ cắt rốn bằng liềm, khiến vùng bìu của bé bị tổn thương, rồi tự khâu lại bằng kim chỉ thô sơ và cho ăn cơm ngay từ những ngày đầu sau sinh.

Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy, bé bị thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết nặng. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật khẩn cấp, xử lý tổn thương, kết hợp điều trị bằng kháng sinh mạnh và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 28 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục và được xuất viện.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân cảnh báo: “Trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, việc cho ăn thức ăn rắn có thể gây thủng dạ dày, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.”

Bác sĩ Hân cũng cho biết, việc cắt rốn bằng các dụng cụ thô sơ như dao, liềm, kéo… rất nguy hiểm, dễ gây nhiễm trùng rốn, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết - nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh vùng sâu, vùng xa.