Bé 2 tuổi nhiễm trùng máu từ vết muỗi đốt

TPO - Sau khi gãi ở vùng khuỷu tay do muỗi đốt, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, da mặt nổi mẩn đỏ.

Ngày 5/4, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi L.H.K (2 tuổi), nhập viện trong tình trạng nặng nghi do tụ cầu, đường vào qua da do muỗi đốt.

Sáu ngày trước khi nhập viện, trẻ bị muỗi đốt vùng khuỷu tay phải, ngứa gãi trợt da, gia đình đã băng lại. Sau đó, trẻ sốt cao từng cơn, vùng muỗi đốt sưng nề lan tỏa, ngứa, nóng đỏ, da nổi ban sẩn đỏ vùng mặt, trẻ nôn, mệt nhiều.

Tại khoa Cấp cứu, qua thăm khám các bác sỹ nhận định đây là một trường hợp nghi ngờ nhiễm trùng máu (nhiễm khuẩn huyết), đường vào từ vết muỗi đốt vùng khuỷu tay phải của trẻ.

Bác sĩ Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết: Nhiễm khuẩn da thường gặp do tụ cầu, đặc biệt là tụ cầu vàng dễ gây nhiễm khuẩn huyết thông qua những nốt mụn nhọt ngoài da, những vết cắt hoặc vết thương khác trên da. Vi khuẩn tiết ra độc tố gây hại đối với cơ thể, dẫn đến các ổ viêm mủ ở nhiều cơ quan như phổi, tim, xương khớp, rối loạn đông máu, tổn thương suy đa tạng và tử vong nhanh chóng.

Nhiễm khuẩn huyết có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, những trẻ bị suy giảm miễn dịch, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là những đối tượng có nguy cơ cao, diễn biến bệnh nặng lên nhanh chóng. Nhiễm khuẩn huyết tụ cầu ở trẻ em được xem là một trong những căn bệnh nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng, để lại nhiều di chứng nặng nề.

Bác sĩ Cương khuyến cáo, để phòng tránh nhiễm khuẩn, các bậc phụ huynh cần giữ vệ sinh thân thể cho trẻ sạch sẽ, mặc thoáng cho trẻ, tránh để mồ hôi vì đây là điều kiện thuận lợi để tụ cầu phát triển và gây bệnh.

Khi trẻ có mụn, nhọt, cha mẹ không được tự ý chích, nặn hoặc dùng các loại cao dán, lá cây để đắp vì dễ gây viêm loét diện rộng, gây nhiễm trùng máu; vết cắt, vết trầy xước trên da phải luôn được giữ sạch sẽ cho đến khi lành.

Nếu trẻ có sốt hoặc vùng tổn thương ngoài da sưng nóng đỏ nhiều, nên sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc kháng sinh để điều trị vì nhóm vi khuẩn tụ cầu cần được điều trị bằng nhóm kháng sinh đặc hiệu.