Bất thường đề Sinh học thi tốt nghiệp THPT: Bộ GD&ĐT phát thông báo khẩn

Bộ GD&ĐT vừa phát đi thông báo thông tin liên về việc vi phạm trong quá trình xây dựng đề thi môn Sinh học, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp này, Bộ đã ghi nhận một số yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học.

Tháng 8/2021, Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này, đồng thời Bộ đã chủ động phối hợp cùng cơ quan công an thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan đến vụ việc. Bộ GD&ĐT đã tích cực phối hợp, làm việc cùng cơ quan điều tra của Bộ Công an về vấn đề này.

Kết quả xác minh, điều tra về vụ việc cho thấy có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị My (59 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng tội danh như trên.

Hiện Bộ GD&ĐT đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Lãnh đạo Bộ đã triển khai rà soát, điều chỉnh các khâu có liên quan, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tới tất cả các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, hướng tới mục tiêu các kỳ thi được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, an toàn.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kết thúc, đề thi môn Sinh học bị phản ánh giống gần như tuyệt đối đề ôn tập của một thầy giáo ở Hà Tĩnh.

Kết quả xác minh hồi tháng 8/2021 vẫn chưa được Bộ GD&ĐT công bố.