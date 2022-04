Bắt quả tang vụ mua bán trái phép trên 91.000 lít dầu FO

Chiều 17/4, Trung tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II (Cục CSGT) cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT, Thủy đoàn II đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật (trên 91.000 lít dầu FO), phương tiện cho Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục CSGT, lúc 19h ngày 26/3, Thủy đoàn II phối hợp Phòng 10 Cục CSGT và Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) đã bắt quả tang 3 phương tiện thủy với 28 người, đang thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép tại vùng nước Tân cảng Cát Lái (phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Các phương tiện bị bắt giữ, gồm tàu Anbien Bay; tàu SG-6990 và 1 phương tiện vỏ gỗ không biển kiểm soát. Các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép là Nguyễn Hữu Cường (SN 1962, ngụ Hải Phòng, thuyền trưởng tàu Anbien Bay); Nguyễn Phú Thuần (SN 1982, ngụ Hải Phòng, máy trưởng tàu Anbien Bay); Lê Nhật Khanh (SN 1992, ngụ Quận 7, TP Hồ Chí Minh), là đối tượng mua dầu, đồng thời quản lý phương tiện SG-6990 và phương tiện không biển kiểm soát. Đến thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đã mua bán được trên 91.000 lít dầu FO.

Ngày 16/4, Thủy đoàn II đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện cho Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thủy đoàn II chủ trì phối hợp với Công an 2 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang bắt giữ 12 phương tiện với 32 đối tượng có hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Tiền giáp ranh giữa huyện Cái Bè (Tiền Giang) với huyện Long Hồ (Vĩnh Long). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 bị can về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

