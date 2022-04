Bật phát mát luôn: Chuẩn mực mới của điều hòa 2022

Nhu cầu sử dụng điều hòa đang ngày một tăng cao trong thời điểm mùa hè đã cận kề. Và trong năm 2022, “Bật phát mát luôn” chính là xu thế mới mà mọi mẫu điều hòa đều phải có.

Chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nền nhiệt Việt Nam đang có xu hướng tăng cao trong vài năm trở lại đây. Cụ thể, vào mùa hè 2021, nhiệt độ trung bình tháng cao hơn các năm trước từ 0,7-1,5 độ C khiến cho nhiệt độ phổ biến tại nhiều tỉnh thành chạm ngưỡng 40 độ C. Mùa hè 2022 các chuyên gia dự báo rằng tình trạng nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra, riêng tháng 7, 8/2022 khu vực Trung Bộ trở vào phía nam ở mức cao hơn từ 0,5 - 1 độ C, gây ra nhiều khó chịu. Đây cũng chính là lý do ngay từ bây giờ, thị trường điều hòa 2022 đã vô cùng sôi động.

Làm mát nhanh: Yếu tố cốt lõi trong việc chọn mua điều hòa

Với sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu khác nhau, trong đó mỗi thương hiệu lại có những ưu thế của riêng mình, người dùng không khỏi cảm thấy choáng ngợp trong việc lựa chọn chiếc điều hòa ưng ý.

Thời gian gần đây, một số thương hiệu điều hòa bắt đầu bổ sung các tính năng như tạo ion, khử mùi, kết nối Wi-Fi… Dù vậy, cốt lõi của một chiếc điều hòa vẫn là khả năng làm lạnh nhanh và sâu, và đây vẫn là tiêu chí hàng đầu được người mua coi trọng.

Bởi giữa thời tiết nóng nực và oi bức, ai cũng mong muốn được giải tỏa cơn nóng ngay tức thì và tận hưởng cảm giác mát lạnh ngay khi bước vào phòng. Ngược lại, nếu lựa chọn các dòng điều hòa làm mát chậm, người dùng khó tránh khỏi cảm giác bức bối, khó chịu do phải chờ đợi trong một khoảng thời gian nhất định (khoảng 20 phút) để hạ nhiệt căn phòng.

“Bật phát mát luôn”: Chuẩn mực điều hòa mới của năm 2022

Không phải mọi dòng điều hòa hiện nay đều có tính năng làm mát nhanh. Vậy, là người dùng, làm thế nào để lựa chọn được một chiếc điều hòa có tính năng “bật phát mát luôn”?

Các dòng điều hòa ứng dụng công nghệ Zitek thường đáp ứng được tiêu chí mát nhanh - lạnh sâu trong thời gian cực ngắn. Công nghệ Zitek này sở hữu ở lưu lượng gió lớn, kết hợp với quạt đảo gió 4 chiều nên nâng cao hiệu suất làm lạnh tới mức tối đa. Theo ghi nhận của người dùng, với công nghệ Zitek, nhiệt độ gió ra giảm xuống tới 10 độ C sau 5 phút, đồng thời luồng khí mát lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng, đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu tức thì cho toàn bộ không gian.

Hiện nay các dòng điều hòa ứng dụng công nghệ Zitek không nhiều, trong đó điển hình là Karofi. Cùng với công nghệ Zitek, thương hiệu này còn trang bị thêm dàn tản nhiệt mạ vàng cho dàn nóng và dàn lạnh nhằm mục đích hỗ trợ khả năng tản nhiệt, nâng cao hiệu suất làm mát, đồng thời hạn chế ăn mòn bởi nắng mưa, tăng độ bền cho điều hòa.

Theo trải nghiệm của người dùng, điều hòa Karofi hoạt động tốt và ổn định trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt (nhiệt độ lên đến 52 độ C). Ngay cả khi trời “nóng như đổ lửa”, nhiệt độ ngoài trời tăng cao kỷ lục thì chỉ cần chưa đầy 1 phút, không gian đã mát mẻ dễ chịu mà không cần chờ đợi tới 20 phút như các dòng điều hòa "lỗi thời" trước đây.

Tập trung vào tính năng làm mát nhanh đi kèm với tiêu chí tiết kiệm điện, điều hòa Karofi tích hợp công nghệ Inverter chuẩn 5 sao. Mỗi đêm, điện năng tiêu thụ chỉ từ 2.1 KW (tương đương tiền điện chỉ từ 4 ngàn/đêm). Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng bầu không khí mát lạnh, trong lành mà không lo hóa đơn điện tăng cao vào cuối tháng.

Các tính năng thông minh cũng không thể thiếu trong các dòng điều hòa 2022

Đáp ứng nhu cầu về cuộc sống ngày một an tâm và tiện nghi hơn, các nhà sản xuất điều hòa cũng liên tục phát triển nhiều model đời mới với nhiều công nghệ thông minh hơn. Điển hình có thể kể đến công nghệ 4 tự động gồm:

● Tự động điều chỉnh nhiệt độ: Sử dụng cảm biến thông minh, luôn đảm bảo nhiệt độ ở mức cân bằng, đảm bảo sự thoải mái và sức khỏe cho người dùng.

● Tự động làm sạch: Đảm bảo luồng khí thổi ra luôn mát lạnh, trong lành, giúp hạn chế bệnh đường hô hấp và tiết kiệm chi phí vệ sinh.

● Tự động chẩn đoán lỗi: Nhanh chóng phát hiện lỗi ở điều hòa, giúp người dùng chủ động khắc phục nhanh chóng.

● Tự động khởi động lại khi mất điện: Máy tự chạy lại theo nhiệt độ trước đó ngay khi có nguồn điện mà không cần mất thời gian khởi động và cài đặt lại.

Là thương hiệu điều hòa được nghiên cứu và phát triển dựa trên hành vi thấu hiểu người dùng, thương hiệu Karofi cũng đã ứng dụng công nghệ thông minh 4 tự động cho các dòng điều hòa của mình. Bên cạnh đó, thương hiệu này còn mang đến chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong 3 năm, bảo dưỡng miễn phí 2 năm. Đây có thể coi là lời bảo chứng về chất lượng, là sự cam kết đồng hành lâu dài với người dùng của thương hiệu này, rất đáng để cân nhắc lựa chọn.

Điều hòa Karofi hiện đang có mặt trên thị trường với nhiều lựa chọn về mẫu mã, công suất, đi kèm với đó là mức chi phí vô cùng hợp lý. Mọi sản phẩm điều hòa của Karofi đều được trang bị công nghệ làm mát nhanh Zitek, công nghệ inverter siêu tiết kiệm điện chuẩn 5 sao cùng nhiều tính năng thông minh hỗ trợ cuộc sống thêm tiện nghi, an tâm. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về điều hòa Karofi tại đây.