Bắt nhóm đối tượng liên tiếp chặn xe cướp tài sản

TPO - Trong 2 đêm liên tiếp, một nhóm 7 đối tượng đã rủ nhau chặn xe máy của người đi đường nhằm mục đích cướp tài sản.

Chiều 25/8, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Vang vừa tạm giữ hình sự nhóm 7 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản của người đi đường.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Nguyễn Toàn Thương (trú phường An Đông), Văn Đức Hưng (trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) và Lê Văn Sáng (trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) khai nhận, vào rạng sáng 12/8, khi phát hiện một người phụ nữ đi trên đường tại thôn An Lưu (xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, TT-Huế), cả nhóm đã dùng vỏ chai bia tấn công, khống chế yêu cầu giao nộp tài sản.

Tuy nhiên, do bị hại không có tiền, nên cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, vào khoảng 4h sáng 13/8, ba đối tượng kể trên cùng với Nguyễn Đắc Phú, Ngô Tấn Tài, Lê Quốc Thắng (cùng trú tại phường An Đông) và Trần Văn Trực (trú tại phường An Cựu, TP Huế) lại ra đường chặn xe gắn máy do một người phụ nữ điều khiển đi chợ sớm tại thôn Mỹ Lam (xã Phú Mỹ) để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tuy nhiên, do gặp xe ô tô đi ngược chiều, cả nhóm cướp sợ bị phát hiện nên không lấy được tài sản và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Từ phản ánh của người dân và tiến hành xác minh điều tra, đến ngày 25/8, Công an huyện Phú Vang đã xác định được các nghi phạm nên tiến hành tạm giữ hình sự đối với các đối tượng nêu trên để mở rộng điều tra.