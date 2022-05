Bắt nhóm 'choai' cướp xe máy người đi đường

TPO - Chiều 31/5, Công an TP Hà Nội công bố quyết định thăng cấp bậc hàm cho gần 6 nghìn cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện.

Công an quận Bình Tân chuyển hồ sơ vụ cháu gái một tuổi nghi bị bạo hành lên Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu, nghi phạm đã khai nhận lý do bạo hành bé gái.