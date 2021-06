Bắt nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vì liên quan sai phạm đất đai

TPO - Sáng 4/6, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô lớn do Nguyễn Văn Tuân (SN 1993, trú huyện Yên Mỹ) cầm đầu.