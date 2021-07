Bất ngờ dừng tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3

TPO - Sáng 7/7, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) quyết định tạm dừng hoạt động tìm kiếm trong giai đoạn 5 trên khu vực bãi bồi sông Rào Trăng sau 6 ngày triển khai.

Theo Ban chỉ đạo tìm kiếm, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Rào Trăng 3 từ trưa và chiều ngày 6/7 đã bắt đầu có mưa vừa đến mưa to, có lúc xảy ra giông lốc.

Trước điều kiện thời tiết nguy hiểm tại vùng thường xuyên có lũ quét, sạt lở đất này, theo khuyến cáo từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, hoạt động tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3 buộc phải tạm dừng và yêu cầu rút toàn bộ phương tiện, lực lượng chức năng ra khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to. Trong đó, TT-Huế là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của áp thấp nhiết đới, sẽ xảy ra mưa lớn, lốc xoáy, nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Do đó, lệnh tạm dừng tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng được thực thi ngay trong sáng 7/7, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng làm nhiệm vụ từ nhiều ngày qua ở khu vực nguy hiểm này.

Đến sáng 7/7, toàn bộ lực lượng tìm kiếm đã rút về an toàn tại vùng đồng bằng xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Trong thời gian tạm dừng tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và xây dựng phương án tìm kiếm khoa học, chi tiết và an toàn tại bãi bồi số 3 thuộc khu vực ngã ba Tam Dần trên sông Rào Trăng, cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5km.

Dự kiến các hoạt động tìm kiếm sẽ được nối trở lại ngay sau khi thời tiết thuận lợi, bảo đảm điều kiện an toàn.