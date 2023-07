Bất ngờ động thái của Thế giới Di động trong việc trả cổ tức

TPO - Thế giới Di động sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 5% bằng tiền, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Mức cổ tức này chỉ bằng một nửa so với mức chi ra năm 2021. Chưa kể, trong năm 2021, đơn vị này còn chi trả thêm cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%.

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 5% bằng tiền, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 28/7 và ngày thanh toán là 10/8.

Với hơn 1,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thế giới Di động sẽ chi ra 730 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông đợt này. Như vậy, mức cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt của Thế giới Di động đã giảm một nửa so với mức chi ra năm 2021. Chưa kể, trong năm 2021, MWG còn chi trả thêm cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%. Trước đó, vào năm 2020, Thế giới Di động đã trả cổ tức với tỷ lệ 55%, gồm 5% tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, MWG ghi nhận doanh thu 47.144 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu. Cụ thể, chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh đem về 35.000 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận hơn 11.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với cùng kỳ trong đó doanh thu từ kênh online tăng 13%. Nếu chỉ tính riêng trong tháng 5, doanh thu MWG ước đạt gần 10.300 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với tháng trước nhưng giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính quý I năm nay của Thế giới Di động cho thấy, số lượng nhân viên tính đến cuối tháng 3 là hơn 68.000 người, giảm gần 6.000 người so với thời điểm đầu năm. Đây là quý thứ hai liên tiếp công ty cắt giảm lượng lớn nhân viên trong bối cảnh sức mua của thị trường bán lẻ suy yếu.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, Thế giới Di động cho biết, quy mô nhân sự của công ty đã bị thu hẹp, còn hơn 73.200 nhân viên. Điều này đồng nghĩa chỉ trong vòng 3 tháng, Thế giới Di động đã cắt giảm hơn 7.000 nhân viên, tương đương 4% nhân sự. Như vậy, tính chung nửa năm qua, Thế giới Di động cắt giảm tổng cộng 13.000 lao động, đưa quy mô nhân sự về mức tương đương cuối năm 2021.

Điều này khiến Thế giới Di động phải mua lại 450.547 cổ phiếu quỹ để thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc theo quy chế phát hành ESOP. Công ty CP chứng khoán TPHCM được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu.

Lần mua lại này lên tới 450.547 cổ phiếu MWG và đây là số cổ phiếu quỹ cao kỷ lục, gấp khoảng 3 lần so với số lượng cổ phiếu quỹ đã mua lại trong những lần trước đó.

Trước đó, trong tháng 5, Thế giới Di động đã có một đợt mua lại cổ phiếu quỹ, với quy mô lên tới 366.122 cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong nửa đầu năm 2023, tổng số cổ phiếu quỹ mua lại đã lên tới 816.669, vượt xa tổng số cổ phiếu quỹ mua lại của các năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MWG đang liên tục bị khối ngoại bán ra và giảm sở hữu. Cụ thể, quỹ Arisaig Asia Fund Limited mới đây cho biết đã bán thêm 668.900 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 6% về còn 5,96% vốn điều lệ, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd bán ra hơn 1,33 triệu cổ phiếu MWG giảm sở hữu từ 8,08% còn 7,99% vốn điều lệ, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital cũng bán ra 979.600 cổ phiếu MWG giảm sở hữu từ 8,01% về còn 7,94% vốn điều lệ.