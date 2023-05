Bất ngờ bộ đôi diễn viên “XO, Kitty”: Trong phim làm tình địch, bên ngoài là anh em

TPO - Một điều thú vị khiến các fan không khỏi ngạc nhiên từ dàn diễn viên trẻ trung, tươi mới của “XO, Kitty” - phần phim ngoại truyện của “To All The Boys I’ve Loved Before” (Những Chàng Trai Năm Ấy).

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc

Phần phim ngoại truyện của phim teen đình đám To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy) đã lên sóng vào 18/5. XO, Kitty kể về hành trình đến Hàn Quốc của Kitty - cô con gái út nhà Song Covey để tìm kiếm những kỷ niệm về mẹ, cũng như để gặp mối tình đầu Dae sau một thời gian yêu xa. Nhưng Kitty không biết được rằng chuyến đi này là một khúc ngoặt cuộc đời, mang đến cho cô nhiều thử thách không ngờ tới.

Có thể nói dàn diễn viên chủ chốt của XO, Kitty chỉ có nữ diễn viên chính Anna Cathcart là quen mặt với khán giả. Anna vẫn tiếp tục vào vai “bà mối” Kitty, cô út Song Covey nghịch ngợm và tràn đầy năng lượng, nhưng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi đóng To All The Boys I’ve Loved Before. Những diễn viên còn lại của bộ phim đa số đều mới mẻ.

Trong đó, Kim Gia vai Yuri và Lee Sang Heon vai Min Ho gây chú ý bởi diễn tròn vai nhân vật thú vị mà mình đảm nhận, và cũng vì giữa họ có "bí mật". Yuri là con gái của một gia đình giàu có và quyền lực, có cá tính mạnh và luôn chọn đấu tranh cho những điều mà mình tin tưởng.

Lee Sang Heon là bạn thân của Dae (Choi Min Yeong thủ vai), con trai của một nữ diễn viên nổi tiếng, giàu có, đẹp trai và… “mỏ hỗn”, bên ngoài chua ngoa nhưng bên trong ngọt ngào.

Theo mạch truyện của XO, Kitty, Kitty sang Hàn Quốc để hội ngộ với tình đầu Dae sau thời gian dài yêu xa. Nhưng sau một số sự kiện xảy ra, Kitty bỗng thấy mình rung động với Yuri. Đồng thời, Min Ho lại có cảm tình với Kitty và cuối phim anh chàng đã thổ lộ điều này với cô gái út nhà Song Covey. Có thể nói, hiện tại, Yuri là tình địch của Min Ho.

Thế nhưng ngoài đời, “bí mật” giữa Kim Gia và Lee Sang Heon khiến các fan của XO, Kitty không khỏi ngạc nhiên. Thực tế, cả hai là… anh em ruột. Không những thế, hầu như dàn diễn viên đều không biết điều này, cho đến tận khi bộ phim bắt đầu quay.

Sau khi dàn diễn viên cuối cùng của XO, Kitty đã “chốt đơn”, họ dành hàng tuần để diễn tập, tương tác qua Zoom trước, nhằm tạo sự thoải mái khi diễn chung. Anna Cathcart, Choi Min Yeong và Lee Sang Heon đã tạo một nhóm trò chuyện để trao đổi về cuộc gặp gỡ ngoài đời thực đầu tiên của họ ở Seoul. Khi đó, Lee Sang Heon đã hỏi rằng liệu mình có thể thêm em gái của mình vào nhóm được không.

Điều này khiến các diễn viên còn lại bối rối vì không ai nghĩ khi bộ phim đang chuẩn bị quay thì mình thay vì chỉ gặp gỡ bạn diễn, lại còn phải gặp thêm thành viên trong gia đình bạn diễn. Sau đó, Lee Sang Heon mới “bật mí”: “Thực ra nhỏ em đóng vai Yuri á”. Tiết lộ của Lee Sang Heon tiếp tục khiến mọi người tròn xoe mắt.

Bất chấp mối quan hệ anh em “một giọt máu đào” ngoài đời thực, thời lượng xuất hiện cùng nhau trong XO, Kitty của Lee Sang Heon và Kim Gia không nhiều. Nhưng các fan dự đoán, nếu XO, Kitty có mùa 2, khả năng cao hai anh em sẽ đụng mặt nhiều hơn, thậm chí có thể rơi vào một trận chiến giành lấy trái tim của Kitty.

XO, Kitty đã có mặt trên Netflix, gồm 10 tập.