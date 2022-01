Bắt nghi phạm cướp 3 tỷ của ngân hàng ở Hải Phòng

TPO - Cục CSHS - Bộ Công an vừa phối hợp với công an các tỉnh bắt nghi phạm Nguyễn Văn Nam (trú huyện Cát Hải, Hải Phòng), kẻ đã dùng vật giống súng uy hiếp, cướp 3 tỷ đồng của phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh quận Hải An (TP Hải Phòng).

Trưa 9/1, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) – Bộ Công an cho biết, tổ công tác nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phối hợp với Công an Hải Phòng, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh quận Hải An (TP Hải Phòng). Cụ thể, quá trình lần theo dấu vết tổ công tác liên ngành đã phát hiện nghi phạm ở tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, tổ cảnh sát đã khống chế, bắt giữ nghi phạm này tại thị xã Phổ Yên, thuộc tỉnh Thái Nguyên. Bước đầu, nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). "Ngay sau khi khống chế, bắt giữ đối tượng, Cục CSHS làm thủ tục bàn giao nghi phạm cho đại diện Công an TP Hải Phòng để di lý về địa phương, phục vụ công tác điều tra, xử lý", đại diện lãnh đạo Cục CSHS nói. Trước đó, khoảng 15h20 ngày 7/1, tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, trụ sở trên đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2 (quận Hải An, TP Hải Phòng) xảy ra vụ cướp táo tợn. Thời điểm trên, một đối tượng nam mặc quần áo tối màu đeo ba lô tới phòng giao dịch ngân hàng trên. Tại khu vực quầy giao dịch, đối tượng này dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế nhân viên giao dịch, cướp khoảng 3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng ra cửa cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn hướng về cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh quận Hải An, xảy ra một ngày trước.