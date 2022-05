Bắt một thầy giáo để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ học sinh lớp 5

TPO - Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam một thầy giáo để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là một học sinh nữ lớp 5 do chính thầy giáo này là chủ nhiệm lớp.

Chiều nay, 2/5, thông tin từ Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an huyện này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Văn Tám (44 tuổi, giáo viên một trường tiểu học thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo Điều 142 Bộ luật hình sự.

Trước đó, từ ngày 26/4, chị Đ.T.X (36 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng và báo chí về việc con mình bị xâm hại.

Trong đơn, chị X. tố cáo ông Đoàn Văn Tám có hành vi xâm hại con gái chị là cháu N.D.A. (11 tuổi, học sinh lớp 5 do chính ông Tám làm giáo viên chủ nhiệm).

Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị X, cùng ngày 26/4, cháu A. con gái chị đã được các đơn vị liên quan đưa đi giám định.

Phía Công an huyện Tiền Hải cũng tiến hành thu thập hồ sơ, tiến hành điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, gia đình chị X. cho biết, sau khi chị X .gửi đơn trình báo cơ quan chức năng, gia đình ông Tám có xuống nhà xin lỗi, mong được tha thứ và được khắc phục hậu quả, tuy nhiên gia đình chị không đồng ý trước đề nghị này.

Cùng thời điểm cơ quan công an tiến hành điều tra, Ban giám hiệu nhà trường đã tạm cho thầy Tám nghỉ giảng dạy để làm việc với cơ quan chức năng.