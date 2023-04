Bắt hiệu trưởng dâm ô với hai học sinh lớp 9

TPO - Ngày 17/4, Công an huyện Kim Bôi (Hoà Bình) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bạch Công Tình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bình Sơn về hành vi “dâm ô” đối với 2 học sinh lớp 9.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bôi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lệnh bắt tạm giam Bạch Công Tình, Hiệu Trưởng trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Bình Sơn để điều tra làm rõ hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 7/4, Công an xã Bình Sơn đã tiếp nhận tin báo, thụ lý vụ việc hai nữ sinh lớp 9 Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bình Sơn bị ông Bạch Công Tình (SN 1971), Hiệu trưởng của trường có hành vi dâm ô.

Tại cơ quan Công an, hai em học sinh đã tố cáo, trong quá trình học tập tại trường, các em đã bị ông Tình gọi lên phòng làm việc. Tại đây, Tình đã có những lời nói khiếm nhã cùng hành vi không đúng mực.

Sau khi sự việc xảy ra, hai em đã báo cáo với các thầy, cô giáo trong trường và gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bôi đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ. Dựa trên các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an huyện Kim Bôi đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối Tình.