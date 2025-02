Bắt hai đối tượng cướp giật túi xách của người phụ nữ ở TPHCM

TPO - Theo dõi người phụ nữ hơn 1km, Vũ và Hiếu ra tay cướp giật túi xách khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường.

Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Bùi Huy Vũ (33 tuổi) và Phạm Văn Hiếu (36 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, trưa 5/2, hai đối tượng này rủ nhau đi tìm những người có tài sản nhưng mất cảnh giác để cướp giật bán lấy tiền tiêu xài. Hiếu điều khiển xe máy mang biển số 36C1-027xx đến nhà Vũ rồi lấy biển số 93K1-182xx dán chồng lên nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Sau đó, cả hai ghé đổ xăng trên đường Tây Lân (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân). Tại đây, Hiếu thấy bà B.T.K. (46 tuổi, ngụ quận Tân Phú) lấy tiền từ túi xách trả tiền xăng nên bàn với Vũ đi theo, đợi thời cơ thích hợp để ra tay cướp giật.

Bám đuôi đến đường 1A (ấp 11, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), Vũ cho xe áp sát từ phía sau để Hiếu dùng tay giật túi xách của bà K. khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường. Trên đường tẩu thoát, hai đối tượng tháo bỏ biển số 93K1-182xx và kiểm tra trong túi xách có 2 điện thoại di động, 2,7 triệu đồng tiền mặt.

Bị cướp giật, bà K. cùng chồng đến Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo. Tiếp nhận tin báo, Công an xã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM trích xuất camera, truy xét 2 nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bình Chánh đã nhanh chóng truy xét được Vũ và Huy đưa về trụ sở làm việc, thu giữ tang vật liên quan.

Qua xác minh lai lịch, Vũ có sử dụng ma túy và có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản; Hiếu có 2 tiền án cướp giật tài sản và 1 tiền án trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.