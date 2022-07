Bắt giam thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 9 ở Hải Dương

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thầy giáo Nguyễn Văn Hồng (Trường THCS Lê Lợi) do có hành vi sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 9 trong giờ học Ngữ Văn trên lớp.

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT - Công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng (SN 1975, thầy giáo chủ nhiệm Trường THCS Lê Lợi) về tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi”. Trước đó ngày 11/7, UBND TP Chí Linh nhận được đơn tố cáo của phụ huynh một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lợi (TP Chí Linh) về việc con em họ bị thầy giáo dạy Ngữ văn tại trường có hành vi sàm sỡ nhiều lần trong năm học 2021-2022. Gia đình nữ sinh cho rằng, sự việc xảy ra trong thời gian dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý các em khiến cô gái trẻ bị trầm cảm, tự mình dùng dao lam rạch tay, chân nhiều lần. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, chiều 11/7 UBND TP Chí Linh đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, giao lực lượng công an vào cuộc điều tra, xác minh. Công an TP Chí Linh đã phối hợp với Viện KSND thành phố vào cuộc điều tra, làm rõ. Làm việc với cơ quan điều tra, thầy Hồng khai nhận đã nhiều lần có hành động hôn, sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của hai nữ sinh trong giờ học môn Ngữ Văn trên lớp. Cơ quan CSĐT - Công an TP Chí Linh đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án. Trước đó, ngày 8/7, Ban giám hiệu Trường THCS Lê Lợi đã có buổi làm việc với thầy giáo Hồng, gia đình và hai nữ sinh liên quan. Một nữ sinh tường trình, trong năm học 2021-2022, bị thầy giáo chủ nhiệm động chạm tay vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Sự việc xảy ra nhiều lần tại trường, thậm chí tại nhà riêng của thầy giáo nữ sinh này còn bị cưỡng hôn. Một nữ sinh khác cùng lớp tường trình, nhiều lần bị thầy chủ nhiệm sờ ngực. Nguyễn Hoàn