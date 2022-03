Bắt giam Phó chủ tịch Thường trực thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh

Liên quan đến sai phạm tại dự án bất động sản trên địa bàn TP Từ Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn bị bắt tạm giam.

Ngày 23/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định: Thông tin chi tiết về vụ việc liên quan sẽ được Công an tỉnh Bắc Ninh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh để thông tin đầy đủ đến báo chí trong những ngày tới.

Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Từ Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất tại TP Từ Sơn.

Những sai phạm tại dự án này diễn ra từ thời điểm ông Nguyễn Thế Tuấn còn giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn - PV).

Được biết, ngày 25/6/2020, HĐND thị xã Từ Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (bất thường) để kiện toàn nhân sự HĐND, UBND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã Từ Sơn đã tiến hành các thủ tục theo luật định và bỏ phiếu kín bầu ông Nguyễn Thế Tuấn, Thị ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng Phòng Kế hoạch- Tài chính thị xã giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Link bài gốc:

https://www.baogiaothong.vn/bat-giam-pho-chu-tich-thuong-truc-thanh-pho-tu-son-bac-ninh-d546627.html