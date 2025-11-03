Bất động sản phía Đông Hà Nội hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng

Phía Đông Hà Nội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện loạt công trình giao thông trọng điểm. Dòng vốn đầu tư cũng nhanh chóng “bắt sóng” hướng về tâm điểm tăng trưởng này. Trong đó, đại đô thị Ocean City đang nổi lên như biểu tượng sống động cho sức bật hạ tầng và tầm vóc đô thị mới của Thủ đô.

Làn sóng hạ tầng - Nam châm hút dòng tiền đầu tư

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, phía Đông Hà Nội đang vươn lên mạnh mẽ nhờ chiến lược đầu tư bài bản vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị. Riêng trong năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân 87.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 12 dự án giao thông trọng điểm, trong đó có các cây cầu vượt sông Hồng và tuyến Vành đai 4.

Đến nay, hàng loạt công trình trọng đã và đang được triển khai, như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, tuyến Vành đai 4 - vùng Thủ đô, hầm chui nút giao Cổ Linh, cùng các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Hạ Long đã hiện hữu giúp tăng tính kết nối vùng và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Cầu Ngọc Hồi là một trong các dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2028 với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng.

Sự bứt tốc này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tạo ra cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản. Giới chuyên gia nhận định, khu Đông đang trở thành “miền đất hứa” thu hút mạnh mẽ dòng vốn nhờ hội tụ đủ ba yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”: hạ tầng được nâng cấp, quỹ đất còn dồi dào và nhu cầu an cư - kinh doanh ngày một tăng.

Thực tế tại Gia Lâm cho thấy giá đất đã tăng 30-50% chỉ trong hai năm gần đây, đặc biệt ở khu vực gần các tuyến đường huyết mạch. Giữa bức tranh hạ tầng đang bừng sức sống và thị trường nhà đất sôi động của khu Đông, đại đô thị Ocean City chính là minh chứng rõ nét cho quy luật “hạ tầng dẫn bước - bất động sản hưởng lợi”.

Đón sóng hạ tầng – Cơ hội đầu tư sinh lời với Bizhome tại Ocean City

Với quy mô 1.200ha, Ocean City đã bước vào giai đoạn vận hành sôi động, quy tụ hơn 90.000 cư dân cùng hệ sinh thái tiện ích 5 sao hiếm có tại Việt Nam: trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, khu thể thao, bãi biển nhân tạo và gần 200 tiện ích nội khu khác. Đây không chỉ đại đô thị đáng sống mà còn là thành phố của những trải nghiệm. Mỗi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống năng động, tiện nghi và giàu cảm hứng mỗi ngày.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng phía Đông cũng giúp việc di chuyển từ nội đô cũng như các tỉnh, thành lân cận đến Ocean City trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Từ sân bay Nội Bài và sắp tới là sân bay Gia Bình, du khách trong và ngoài nước đều có thể đến Ocean City một cách nhanh chóng để lưu trú và trải nghiệm.

Chuỗi sự kiện quy mô lớn được tổ chức liên tiếp tại đây, như concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” từng thu hút hơn 220.000 lượt khách hay concert “Übermensch” của ngôi sao Kpop G-DRAGON sắp diễn ra càng khẳng định sức hút đặc biệt của “thành phố lễ hội” phía Đông. Những sự kiện này không chỉ củng cố vị thế của Ocean City như trung tâm lễ hội, giải trí mới của phía Đông Hà Nội, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho thương mại, du lịch và bất động sản, góp phần định hình một trung tâm kinh tế - văn hóa - đầu tư mới phía Đông Thủ đô.

Từ nền tảng vận hành và dòng khách sôi động này, mô hình Bizhome vừa ở, vừa kinh doanh trong cùng một không gian tại Ocean City trở thành một điểm sáng đầu tư. Bizhome đáp ứng nhu cầu an cư giữa lòng đại đô thị tiện nghi, đồng thời mở ra khả năng khai thác thương mại dồi dào nhờ lưu lượng cư dân và du khách tăng ổn định. Cùng với đó là tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo đà phát triển của hạ tầng.

Trong bối cảnh dòng tiền thực đang đổ mạnh về phía Đông, với Bizhome, Ocean City không chỉ là điểm đến an cư lý tưởng, mà còn là biểu tượng của một lối sống thịnh vượng – nơi an cư và đầu tư cùng thăng hoa.