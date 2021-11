Bất động sản Hồ Tràm sôi động với làn sóng đầu tư ngày càng mạnh mẽ

Nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối đến Hồ Tràm đã và đang đồng loạt triển khai chính là “đòn bẩy” giúp cho bất động sản nơi đây tăng lên từng ngày và trở thành “tầm ngắm” của nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt đây còn là tâm điểm đầu tư second home của nhiều người, chúng ta dễ dàng bắt gặp giới thượng lưu “check in” nơi này trong thời gian vừa qua.

5 “chìa khóa vàng” dẫn lối cho Hồ Tràm

Hồ Tràm được xem là một trong những vị trí “trung tâm” của Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi đã đang và sẽ đón nhận làn sóng đầu tư mạnh trong thời gian tới. Nguyên nhân giúp Hồ Tràm trở thành “địa chỉ” thu hút giới đầu tư nằm ở sự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giúp dẫn lối và kết nối đến đây. Đã có hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai mà tiêu biểu nhất có thể kể đến chính là sân bay quốc tế Long Thành khi chỉ cách Hồ Tràm chưa đến 1 giờ di chuyển. Dự án sân bay Long Thành chính thức khởi công và dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2025.

Ngoài tiến độ triển khai sân bay Long Thành đang được người dân háo hức mong đợi thì Hồ Tràm còn có hàng loạt các dự án kết nối khác như tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với quy mô 4 làn xe khai thác từ năm 2015. Hiện nay, cao tốc này đã quá tải, đặc biệt là các dịp lễ, tết luôn luôn xuất hiện tình trạng kẹt xe. Do đó từ cuối năm 2019, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo nghiên cứu mở rộng từ 4 lên 8 làn xe để đáp ứng được nhu cầu lưu thông trên tuyến, đồng bộ với sân bay Long Thành khi đi vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Song song đó là dự án trọng điểm về đường bộ tiếp theo là cao tốc Bến Lức - Long Thành. Nhờ vào tuyến đường này, Hồ Tràm sẽ “kết nối nhanh chóng” với các tỉnh miền Tây. Dự kiến, vào tháng 1/2023, tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu cũng được khởi công vào quý 1-2023 giúp kết nối Hồ Tràm với các tỉnh Đông Nam Bộ. Theo tổng cục thống kê, Đông Nam Bộ với gần 18 triệu người là khu vực kinh tế phát triển nhất ở Việt Nam, đóng góp hơn 2/3 thu ngân sách hằng năm, có tỉ lệ đô thị hóa 62.8%. Còn tuyến đường ven biển Vũng Tàu và Xuyên Mộc dự kiến được nâng cấp mở rộng từ 12 mét lên thành 42 mét.

Có thể thấy, với sự phát triển đồng bộ từ hạ tầng giao thông, các tuyến đường cao tốc được đầu tư xây dựng bài bản đã và đang chắp cánh đưa Hồ Tràm trở thành “trung tâm” của mọi kết nối trong tương lai không xa.

“Tâm điểm” du lịch trị liệu sức khỏe và nghỉ dưỡng giải trí tỷ đô

Ngoài hạ tầng kết nối thuận lợi, Hồ Tràm còn được thiên nhiên ban tặng cho cảnh đẹp nguyên sơ với sự kết hợp của rừng và biển. Đường bờ biển của Hồ Tràm dài đi kèm với hệ sinh thái tự nhiên có thể kể đến như rừng nguyên sinh Bình Châu – Phước Bửu là rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Khu rừng nguyên sinh này cung cấp môi trường trong lành thu hút khách du lịch khắp nơi tìm đến để xua tan áp lực cuộc sống. Đặc biệt, Hồ Tràm sở hữu cung đường biển được đánh giá là nguyên sơ nhất hành tinh.

Nhờ vào tiềm năng kể trên, Hồ Tràm đang đón nhận hàng loạt các dự án bất động sản đầy triển vọng, góp phần đưa nơi đây sớm trở thành tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng, trị liệu chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí trong tương lai không xa.

Tiêu biểu có thể kể đến dự án Charm Resort Hồ Tràm với quy mô 40ha, đi kèm hàng loạt tiện ích đẳng cấp 5 sao. Chủ đầu tư đã dành hơn 7 hecta cho phân khu trị liệu và chăm sóc sức khỏe hiện đang làm việc với đơn vị chuyên vận hành wellness center cho các thương hiệu resort đắt đỏ và xa xỉ trên thế giới để mang đến một tổ hợp trị liệu sức khỏe thanh lọc cơ thể, phục hồi – tái tạo năng lượng làm đẹp… với đa dạng các hình thức trải nghiệm như bùn khoáng nóng, hồ khoáng nóng Onsen, detox bằng nước khoáng chất, thủy trị liệu… bên cạnh các liệu trình spa, giảm cân hay trung tâm gym/fitness chuẩn 5 sao.

Được biết, Charm Group hợp tác với thương hiệu 5 sao nổi tiếng thế giới Best Western Premier để quản lý, vận hành Charm Resort Hồ Tràm. Đánh giá về sự hợp tác, đại diện của dự án cho biết: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Best Western Premier nằm trong xu thế hội nhập cùng phát triển, góp phần xây dựng sự thịnh vượng chung của “thủ phủ” du lịch Hồ Tràm, cùng với chất lượng và danh tiếng của Best Western Premier sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả nhà đầu tư và khách du lịch trong tương lai”.