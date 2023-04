Bắt đối tượng trộm hàng chục con heo giống của dân

TPO - Sau khi trộm 30 con heo (lợn) giống mang đi bán trót lọt, Lê Văn Đài tiếp tục trộm 16 con heo thì bị công an phát hiện khi đang vận chuyển trên đường.

Chiều 24/4, đại diện Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết, đã bàn giao đối tượng Lê Văn Đài (49 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho Công an huyện Lộc Ninh để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ của công an, rạng sáng 23/4, khi đang đi tuần tra trên đường ĐT 756 (ấp Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, Bình Phước) lực lượng công an xã Thanh An phát hiện Lê Văn Đài điều khiển xe máy không biển số, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện phía sau xe máy của của Lê Văn Đài có 8 giỏ xách, bên trong mỗi giỏ chứa 2 con heo giống, tổng cộng 16 con, trọng lượng khoảng 7kg/con.

Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận, 16 con heo giống đựng trong 8 giỏ xách được bắt trộm tại một trại heo thuộc xã Lộc Điền (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Ngoài ra, Lê Văn Đài khai nhận trước đó đã trộm 30 con heo mang đi bán trót lọt với giá 700.000 đồng/con.

Công an huyện Lộc Ninh đã tiếp nhận đối tượng, phương tiện cùng tang vật để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.