Bắt đối tượng 'ship' gần 8kg ma tuý đá

TPO - Khi Tú đang vận chuyển gần 8kg ma tuý đi tiêu thụ thì bị Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các lực lượng chức năng khác tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Vũ Quang.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Lê Đình Tú điều khiển xe máy đi theo hướng từ Vũ Quang sang Hương Sơn có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong balo có 8 hộp khối hình chữ nhật chứa gần 8kg ma tuý đá.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng đồng thời thu giữ số ma tuý trên.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra.