Bắt đối tượng hành hung thành viên đoàn kiểm tra phòng dịch

TPO - Cơ quan chức năng vừa đọc lệnh bắt tạm giam bị can Vũ Tiến Minh vì hành hung thành viên của đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đức Trọng, Lâm Đồng khi đoàn đang làm việc với chủ quán ăn có hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 6/7, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt tạm giam Vũ Tiến Minh (45 tuổi, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Khoảng 17 giờ 30’ ngày 4/7, đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID - 19 của huyện Đức Trọng gồm 6 người kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại quán ăn Linh Nhi ở thị trấn Liên Nghĩa. Đoàn phát hiện có 9 người đang ăn uống trong cùng một bàn ở quán này.

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm việc với chủ quán, Vũ Tiến Minh lớn tiếng thách thức, vung tay về phía một thành viên của đoàn kiểm tra liên ngành rồi cầm ghế đập vào người này, làm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã cấp báo vụ việc với Công an huyện Đức Trọng và Công an thị trấn Liên Nghĩa, yêu cầu cử lực lượng đến xử lý vụ việc, bảo vệ thành viên của đoàn và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.