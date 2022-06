Bắt đối tượng dùng xe cứu thương vận chuyển ma túy

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh Thất Bồng Lai".