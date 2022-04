Bắt đối tượng đâm người giao hàng, cướp nhẫn vàng trị giá gần 100 triệu

TPO - Sau khi kiểm tra, xác nhận đúng chiếc nhẫn vàng trị giá gần 100 triệu đồng đã đặt qua mạng, Thuận không trả tiền mà dùng dao tấn công người giao hàng nhằm cướp tài sản.

Ngày 13/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Thuận (18 tuổi, quê TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Thuận là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, với ý định cướp tài sản, ngày 9/4 Thuận vào trang mua bán hàng trực tuyến của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ, quận 10, TP HCM) để đặt mua một nhẫn vàng có giá hơn 95,3 triệu đồng. Hình thức giao hàng là nhận hàng rồi thanh toán trực tiếp.

Ngày 12/4, ông Nguyễn Trọng Liên (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và anh Nguyễn Đức Lợi (25 tuổi, quê ở Bình Định) đi giao hàng Thuận đã đặt mua. Thuận hẹn nhận hàng tại hẻm sân bóng xã Phước Thiền (ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch).

Sau khi gặp nhau, Thuận được xem hàng đã mua và nhận hàng. Tuy nhiên, Thuận không trả tiền mà bất ngờ rút dao đâm 1 nhát vào cổ anh Lợi với mục đích cướp hàng.

Trong lúc hai bên đang giằng co, lực lượng Công an xã Phước Thiền đã phát hiện, bắt đối tượng Thuận giao cho Công an huyện Nhơn Trạch giải quyết theo thẩm quyền.